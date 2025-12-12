scorecardresearch
 
MP: संजय टाइगर रिजर्व में 2 शावकों की मौत... दूसरे बाघ के हमले का शक

Two tiger cubs found dead in MP forest: वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों शावकों की मौत किसी दूसरे बाघ के हमले में होने का संदेह है.

डुबुरी रेंज में मिले शावकों के शव. (File Photo:x/@Sanjay_TigerR)
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मौजूद एक फॉरेस्ट रिजर्व में बाघ के 2 बच्चे मरे हुए मिलने से सनसनी फैल गई. ये शव संजय टाइगर रिजर्व के डुबुरी रेंज में मिले थे.

सब डिविजनल ऑफिसर (फॉरेस्ट) सुधीर मिश्रा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "दोनों बच्चे करीब 9 महीने के थे. पहली नजर में, मौत का कारण किसी दूसरे बाघ का हमला लग रहा है. उनकी पहचान बाघिन T-60 के बच्चों के तौर पर हुई है."

उन्होंने बताया कि डुबुरी रेंज की हाथी पेट्रोल टीम को ये दो मरे हुए बाघ के बच्चे बीट उत्तर देवा में मिले. इसके बारे में अलर्ट मिलने के बाद, फॉरेस्ट अफसर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि बच्चों पर चोट के निशान थे.

मिश्रा ने बताया कि बच्चों की मौत 10-11 दिसंबर की दरमियानी रात को हुई. उन्होंने बताया कि इलाके में एक नए नर बाघ के घूमने की खबरें हैं. अधिकारी के अनुसार, डॉग स्क्वायड की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला.

SDO ने कहा कि तीन डॉक्टरों की टीम ने मरे हुए शावकों का पोस्टमॉर्टम किया. उनके विसरा को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.

इसके अलावा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के प्रोटोकॉल के अनुसार, उसके प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
