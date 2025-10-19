'जो बेटी दूसरे धर्म में शादी करें, उसकी टांगें तोड़ दो’, भोपाल में बोली BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है. साध्वी ने मंच से कहा कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी 'विधर्मी' यानी दूसरे धर्म के युवक से शादी करने की कोशिश करें, तो माता-पिता को उसकी टांगें तोड़ देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए.

साध्वी प्रज्ञा ने कहा, अगर हमारी बेटी बातों से नहीं मानती, संस्कारों से नहीं समझती, तो उसे सख्ती से समझाना जरूरी है. संतान के भले के लिए कभी-कभी प्रताड़ना देना पड़ती है. माता-पिता बच्चों को मारते हैं तो उनके भविष्य के लिए, टुकड़ों में मरने के लिए नहीं. उन्होंने आगे कहा कि जब एक बिटिया पैदा होती है तो माताएं प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं हमारे घर में लक्ष्मी, सरस्वती आई हैं.

सब लोग बधाई देते हैं. लेकिन, जब वो बड़ी होती है तो 'मियांइन' बनने निकल पड़ती है. साध्वी प्रज्ञा का यह बयान सुनकर मंच पर मौजूद कई लोग हैरान रह गए, जबकि कुछ लोगों ने ताली भी बजाई. उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. विपक्षी दलों और महिला संगठनों ने इसे महिलाओं की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था के खिलाफ बताया है. वहीं, बीजेपी ने आधिकारिक रूप से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

