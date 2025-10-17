scorecardresearch
 

रतलाम: अस्पताल में पुलिसकर्मियों को पीटने का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार कर निकाला गया जुलूस

रतलाम जिला अस्पताल में एक युवक द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक गौरव सोलंकी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला. जांच में पाया गया कि आरोपी ने बिना वजह पुलिसकर्मियों और अस्पताल स्टाफ के साथ झूमाझटकी और अभद्रता की थी.

पुलिस के साथ मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
रतलाम जिला अस्पताल में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. वायरल वीडियो जिला चिकित्सालय के ड्रेसिंग रूम का बताया जा रहा है, जिसमें एक युवक और एक महिला पुलिसकर्मियों से झूमाझटकी और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में युवक पुलिसकर्मियों पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए चिल्लाता भी दिख रहा है.

जानकारी के मुताबिक, युवक अपने किसी परिजन को इलाज के लिए अस्पताल लाया था और उसका डॉक्टर से विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर अस्पताल चौकी से थाना स्टेशन रोड की पुलिस टीम को मौके पर बुलाया गया. पुलिसकर्मियों के पहुंचते ही युवक गौरव पिता राजेंद्र सिंह सोलंकी ने उनके साथ अभद्रता की और मारपीट की शुरू कर दी.

अस्पताल में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचे दोनों पुलिसकर्मियों का मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए. रिपोर्ट में यह साफ हुआ कि दोनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में नहीं थे. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि युवक ने बिना किसी कारण के पुलिसकर्मियों और अस्पताल स्टाफ के साथ मारपीट की थी.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

इसके बाद पुलिस ने आरोपी गौरव सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकालते हुए संदेश दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और मामला दर्ज कर लिया गया है.

