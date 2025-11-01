scorecardresearch
 

MP: राजगढ़ में ड्रग तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

राजगढ़ जिले में एक ड्रग्स तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है. मामले में पुलिस ने तीन तस्करों को गिरफ्तार भी किया है. फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है और नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

राजगढ़ से पुलिस ने तीन ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले क़ी पचोर थाना पुलिस ने अवैध रूप से बिना लाइसेंस ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक स्विफ्ट कार (क्रमांक HR72B4066) को रोककर तलाशी ली, जिसमें से करीब 6.5 लाख रुपये की अवैध नशीली दवाइयां, इंजेक्शन, सिरिंज और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई.

पुलिस ने मौके से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. जिनमें एक महिला भी शामिल है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाहिद खान और साजिदा खान, निवासी कैथवाड़ा (राजस्थान) बताए गए हैं. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी राजस्थान के डीग (भरतपुर) स्थित “राजस्थान मेडिकल” नामक प्रतिष्ठान से अवैध रूप से दवाइयां और इंजेक्शन खरीदते थे व उन्हें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते थे.

इस अवैध सप्लाई नेटवर्क में राजस्थान मेडिकल के संचालक हनीफ खान की भूमिका भी सामने आई है. जिसे पुलिस ने आरोपी बनाया है. इस मामले में राजगढ़ पुलिस ने राजस्थान प्रशासन को पत्र लिखकर मेडिकल का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पचोर थाना प्रभारी ने बताया कि पचोर पुलिस की यह कार्रवाई नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है. इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है.

---- समाप्त ----
