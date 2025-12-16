ग्वालियर में 101वां 'तानसेन संगीत समारोह'... पं. तरुण भट्टाचार्य और पं. राजा काले तानसेन अलंकरण से विभूषित

मुंबई के जाने-माने शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित राजा काले को 2024 के तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य को सोमवार को ग्वालियर में एक कार्यक्रम में 2025 का पुरस्कार दिया गया.

इन दोनों दिग्गजों को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सबसे प्रसिद्ध आयोजनों में से एक, तानसेन संगीत समारोह के 101वें संस्करण के उद्घाटन के दिन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

इसके अलावा, मंडलेश्वर के साधना परमार्थिक संस्थान समिति को 2024 का राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार और ग्वालियर के रागायन संगीत समिति को 2025 का राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार दिया गया.

मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

इससे पहले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और प्रसिद्ध मध्यकालीन शास्त्रीय संगीतकार, संगीतज्ञ और गायक के नाम पर रखे गए पांच दिवसीय संगीत समारोह का औपचारिक उद्घाटन किया.

CM यादव ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार देश की समृद्ध कला और संस्कृति को संरक्षित करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है. उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, मध्य प्रदेश में एक सांस्कृतिक उत्थान देखने को मिल रहा है."

यादव ने इस बात पर जोर दिया कि महान तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के अग्रदूत थे और उनकी धुनों और रागों ने ग्वालियर को दुनिया में एक अलग पहचान दी.

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला, "शास्त्रीय संगीत वैदिक काल से ही हमारे जीवन और संस्कृति का हिस्सा रहा है, और सामवेद (मंत्रों और गीतों का वेद) इसका गवाह है."

यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति नए आयाम हासिल कर रही है, और भारत अपनी अनूठी छाप छोड़ रहा है. आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है."

समारोह की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और बंदोबस्ती राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और भितरवार विधानसभा के विधायक मोहन सिंह राठौर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे.

महोत्सव में प्रस्तुति देंगे दिग्गज कलाकार

इस अवसर पर अतिथियों ने तानसेन समारोह को समर्पित एक स्मारिका जारी की. इसके अलावा, ग्वालियर घराने के एक प्रमुख गायक राजा भैया पूंछवाले की रचनाओं का संग्रह, "स्वरंग दर्शन" नामक एक पुस्तिका भी जारी की गई. इस साल, क्लासिकल म्यूज़िक के क्षेत्र के कई जाने-माने कलाकारों को फेस्टिवल में बुलाया गया है. इनमें पद्म विभूषण अवॉर्ड पाने वाले और क्लासिकल सरोद वादक अमजद अली खान अपने बेटों अमान और अयान के साथ 'जुगलबंदी' (म्यूज़िकल कोलैबोरेशन) करेंगे, जो खुद भी इस तार वाले वाद्य यंत्र के माहिर कलाकार हैं.

इसके अलावा, सिंगर सुमित्रा गुहा, सितार वादक शिवनाथ-देवब्रत मिश्रा, कलापिनी कोमकाली और संजीव अभ्यंकर भी फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे. आयोजकों ने बताया कि फेस्टिवल में लोकल और युवा कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा.

