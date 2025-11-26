रायसेन रेप केस... 5वें दिन भी थाने पर प्रदर्शन जारी, महिलाओं ने मांगा आरोपी सलमान का एनकाउंटर; इनाम ₹30 हजार हुआ

MP News: रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी मांग को लेकर पांचवें दिन भी गौहरगंज थाने के बाहर प्रदर्शन जारी है. महिलाओं के साथ-साथ हिंदू संगठन और स्थानीय लोग गौहरगंज थाने के बाहर डटे हुए हैं. इसको लेकर प्रदर्शनकारी महिलाएं और पुरुष आरोपी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं. इस बीच फरार आरोपी सलमान पर इनाम बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दिया है.

रायसेन की घटना पर सरकार भी सख्त हो गई है और सीएम मोहन यादव ने मंगलवार देर शाम डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस समेत उच्च अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में रायसेन में बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीएम ने नाराज़गी जताई और मंडीदीप में 10 किलोमीटर के चक्काजाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई से भी नाराज दिखे.

इसके बाद सीएम मोहन यादव ने रायसेन एसपी पंकज पांडेय को हटाकर पुलिस मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए. 'आजतक' से बात करते हुए रायसेन डीआईजी प्रशांत खरे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें लगाई गई हैं. कुछ इनपुट्स पुलिस को मिले हैं जिसके आधार पर जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

बता दें कि 21 नवंबर की शाम 6 साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी तभी 23 साल का आरोपी सलमान उर्फ नजर उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल में ले गया और यहां बच्ची से दुष्कर्म कर भाग गया. बाद में बच्ची खून से लथपथ हालत में जंगल में मिली थी. हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है.

