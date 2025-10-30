scorecardresearch
 

जंगल के गाइड की बदली किस्मत... पन्ना की खदान में एक साथ मिले दो हीरे, खाली समय में लगाई थी खदान

Panna Guide finds diamonds: पन्ना टाइगर रिजर्व के गाइड कैलाश कुमार तिवारी की किस्मत उस वक्त चमक गई जब उन्हें हीरा खादन क्षेत्र कृष्णा कल्याणपुर पट्टी हीरा खादन क्षेत्र से दो चमचमाते हीरे मिले. इन हीरों को जमा कर लिया गया है. आगामी नीलामी में इन हीरों को रखा जाएगा.

गाइड को मिले 1.56 कैरेट और 1.35 कैरेट के दो हीरे.(Photo:ITG)
गाइड को मिले 1.56 कैरेट और 1.35 कैरेट के दो हीरे.(Photo:ITG)

MP News: पन्ना टाइगर रिजर्व के एक गाइड कैलाश कुमार तिवारी की कहानी इन दिनों सुर्खियों में है. मॉनसून के दौरान जंगल के गेट बंद हुए, तो कैलाश ने खाली समय में अपनी किस्मत आजमाई और पन्ना के हीरा खनन क्षेत्र कृष्णा कल्याणपुर पटी में खदान लगा दी. नतीजा हैरान करने वाला रहा. उन्हें अपनी पहली ही कोशिश में दो चमचमाते हुए हीरे मिले. कैलाश तिवारी ने दोनों हीरे पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करा दिए हैं.

हीरा अधिकारी रवि पटेल ने हीरों की क्वालिटी की पुष्टि की है. इनमें पहला हीरा 1.56 कैरेट और जेम्स क्वालिटी (Gems Quality) का है. यह सबसे महंगा और डिमांड वाला होता है. जबकि दूसरा हीरा 1.35 कैरेट का है. यह मेले किस्म (Melee Quality) का कम चमक वाला, लेकिन मूल्यवान होता है. 

हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया, "इन दोनों हीरों को आगामी नीलामी में इन्हें रखा जाएगा. जेम्स क्वालिटी के हीरे की हीरा बाजार में अच्छी डिमांड होती है."

कैलाश तिवारी पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को जंगल सफारी कराते हैं. उन्होंने बताया कि हर साल 30 जून से मॉनसून के चलते पार्क बंद हो जाता है. खाली समय का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने हीरा कार्यालय से बकायदा पट्टा लिया और किस्मत आजमाई. कड़ी मेहनत के बाद उन्हें मंगलवार, 28 अक्टूबर को ये बेशकीमती रत्न मिले. 

कैलाश ने कहा कि वह बहुत खुश हैं कि उन्हें पहली ही बार में हीरे मिल गए. नीलामी से मिलने वाले पैसों से वह अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई कराएंगे.

