पन्ना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान SUV ने भीड़ को कुचला, दो की मौत, कई घायल

मध्य प्रदेश के पन्ना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान गुरुवार देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया. पवई थाना क्षेत्र में करीब 8:30 बजे एक अनियंत्रित SUV कार अचानक जुलूस में घुस गई. हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

अधिकारियों ने बताया कि हादसा पन्ना मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर पवई कस्बे में हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जुलूस में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे. अचानक आई SUV ने दर्जनों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले गए.

दो लोगों ने अस्पताल में तोड़ा दम

कटनी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा ने बताया कि अस्पताल में कुल 14 घायलों को लाया गया. इनमें से राकेश पटेल (36) और पुरुषोत्तम पटेल (38) ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं जिनका इलाज जारी है.

पन्ना की एसपी निवेदिता नायडू ने जानकारी दी कि हादसे के तुरंत बाद आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि वाहन तेज रफ्तार में था और चालक नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते यह हादसा हुआ.

Advertisement

परिवार में पसरा मातम

घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है. मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने मांग की है कि दोषी चालक पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाए.

अधिकारियों ने बताया कि पवई क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होने के कारण घायलों को बेहतर इलाज के लिए कटनी जिला अस्पताल रेफर किया गया है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी घायलों का समुचित इलाज कराया जाएगा और मृतकों के परिवारों को सरकारी मदद दी जाएगी.

---- समाप्त ----