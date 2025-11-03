scorecardresearch
 

MP: स्कॉर्पियो में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग से गैंगरेप, पीड़िता ने स्टेशन पर काटी रात, 2 गिरफ्तार

बैतूल के आमला में 14 साल की नाबालिग से तीन आरोपियों ने स्कॉर्पियो में लिफ्ट देकर गैंगरेप किया. 31 अक्टूबर शाम पार्क से बहला-फुसलाकर सुनसान कमानी पुलिया ले गए, दुष्कर्म कर धमकी देकर रेलवे स्टेशन छोड़ा। पीड़िता ने रात स्टेशन पर गुजारी. दो आरोपी गिरफ्तार, चालक फरार; वाहन जब्त.

आरोपियों का पूर्व रिकॉर्ड है आपराधिक (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई है. यह घटना शुक्रवार (31 अक्टूबर 2025) की शाम करीब 5 बजे हुई. तीन आरोपियों ने नाबालिग को स्कॉर्पियो में लिफ्ट देने के बहाने बैठाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाहन चालक फरार है. घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई है.

बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि नाबालिग अपनी सहेलियों के साथ पार्क में बैठी थी, तभी आरोपियों ने मोबाइल पर बात करने के बहाने उसे बहलाया और घर छोड़ने के लिए लिफ्ट दी. आरोपी उसे सुनसान जगह ले गए और दुष्कर्म किया. फरार चालक की तलाश की जा रही है.

14 साल की पीड़िता, आमला थाना क्षेत्र की निवासी है. वह स्कूल से छुट्टी के बाद अपनी सहेलियों के साथ नेहरू पार्क घूमने गई थी. इसी दौरान आरोपियों ने उसे बहलाया और यह कहकर कि वे उसे घर छोड़ देंगे, अपनी स्कॉर्पियो में बैठा लिया.

सुनसान जगह ले जाकर किया दुष्कर्म

आरोपी स्कॉर्पियो को सुनसान जगह कमानी पुलिया के पास ले गए. वहां पर दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से नाबालिग से दुष्कर्म किया, जबकि वाहन चालक ने बालिका के साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर आरोपी उसे रात लगभग 8:30 बजे आमला रेलवे स्टेशन के पास छोड़ गए.

रेलवे स्टेशन पर काटी रात...

डरी सहमी पीड़िता ने पूरी रात रेलवे स्टेशन पर गुजारी. अगले दिन 1 नवंबर 25 को जीआरपी आमला ने पीड़ित से बात की और घटना की सूचना थाना आमला को दी. विस्तृत पूछताछ के बाद मामला दर्ज किया गया है.

आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड

आमला पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फरार वाहन चालक की तलाश के लिए टीम गठित की गई है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है. उनके खिलाफ पूर्व से ही मारपीट एवं गाली गलौच के प्रकरण पंजीबद्ध हैं.

