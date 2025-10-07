scorecardresearch
 

छिंदवाड़ा सिरप कांड: नागपुर में भर्ती बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी MP सरकार, CM मोहन यादव का ऐलान

जहरीली Coldrif कफ सिरप के कारण किडनी संक्रमण से पीड़ित कुल 9 बच्चों का इलाज पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर के अस्पतालों में चल रहा है.

सिरप से पीड़ित छिंदवाड़ा के 9 बच्चे नागपुर में भर्ती हैं.(File Photo:ITG)
MP सरकार ने दूषित कफ सिरप (Coldrif) पीने से किडनी में संक्रमण से पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च वहन करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल निर्देश दिए. यह घोषणा तब आई है जब छिंदवाड़ा में 16 बच्चों की संदिग्ध मौत जहरीली सिरप के सेवन से जुड़ी बताई जा रही है.

एक अधिकारी ने बताया कि दूषित कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण किडनी में संक्रमण से प्रभावित छिंदवाड़ा के 7 और बैतूल के 2, कुल 9 बच्चों का इलाज महाराष्ट्र के नागपुर के अस्पतालों में चल रहा है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशासन इन बच्चों के इलाज का सम्पूर्ण खर्च वहन करे. उचित इलाज के लिए नागपुर के अस्पतालों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और डॉक्टरों की संयुक्त टीम तैनात की गई है.

अधिकारी ने बताया कि बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यह टीम प्रभावित परिवारों और अस्पतालों के साथ निरंतर संपर्क में है. मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत की जांच के बीच सोमवार को दो औषधि निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक उप निदेशक को सस्पेंड कर दिया.

CM यादव ने राज्य के औषधि नियंत्रक का तबादला भी कर दिया. छिंदवाड़ा के डॉ. प्रवीण सोनी को कथित लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जबकि कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम (तमिलनाडु) द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि दवा के नमूनों में अत्यधिक विषैला पदार्थ पाया गया है.

