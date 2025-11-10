scorecardresearch
 

MP: 16 दिन के मासूम को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस बीच रास्ते में हुई बंद, ग्रामीणों ने लगाया धक्का- VIDEO

मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक 16 दिन के बच्चे को ले जा रही एंबुलेंस बीच रास्ते में बंद हो गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने एंबुलेंस में धक्का भी लगाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

एंबुलेंस को धक्का लगाते ग्रामीण. (Photo: Ajay Badoliya/ITG)
मध्य प्रदेश के मंदसौर से सिस्टम की लापरवाही का एक मामला सामने आया है. यहां एक 16 दिन के मासूम को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस बीच रास्ते में बंद हो गई. रास्ते में एंबुलेंस के बंद होने का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि ग्रामीण बंद एंबुलेंस को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगा रहे हैं.

दरअसल, गरोठ में एक 16 दिन के बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया. पहले तो एंबुलेंस 2 घंटे की देरी से पहुंची. वहीं जब बच्चे को लेकर जिला अस्पताल जा रही थी. तभी बीच रास्ते में बंद हो गई. 

अधिकारी बोले ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है

इस दौरान ग्रामीणों ने एंबुलेंस को स्टार्ट करने के लिए धक्का भी लगाया. लेकिन एंबुलेंस स्टार्ट नहीं हुई. इसके बाद ड्राइवर ने दूसरी एंबुलेंस से बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचवाया. मामले को लेकर जिला स्वस्थ अधिकारी ने फोन पर कहा कि हम समय-समय पर मेंटेनस देते हैं.

ड्राइवर की लापरवाही से एंबुलेंस बंद हुई है. एंबुलेंस जिला अस्पताल पहुंचने से 40 किलोमीटर पहले हीं तितरोद गांव में कैसे बंद हुई, इसका पता लगाया जा रहा है. 

