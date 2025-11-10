MP: 16 दिन के मासूम को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस बीच रास्ते में हुई बंद, ग्रामीणों ने लगाया धक्का- VIDEO

मध्य प्रदेश के मंदसौर से सिस्टम की लापरवाही का एक मामला सामने आया है. यहां एक 16 दिन के मासूम को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस बीच रास्ते में बंद हो गई. रास्ते में एंबुलेंस के बंद होने का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि ग्रामीण बंद एंबुलेंस को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगा रहे हैं.

दरअसल, गरोठ में एक 16 दिन के बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया. पहले तो एंबुलेंस 2 घंटे की देरी से पहुंची. वहीं जब बच्चे को लेकर जिला अस्पताल जा रही थी. तभी बीच रास्ते में बंद हो गई.

अधिकारी बोले ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है

इस दौरान ग्रामीणों ने एंबुलेंस को स्टार्ट करने के लिए धक्का भी लगाया. लेकिन एंबुलेंस स्टार्ट नहीं हुई. इसके बाद ड्राइवर ने दूसरी एंबुलेंस से बच्चे को जिला अस्पताल पहुंचवाया. मामले को लेकर जिला स्वस्थ अधिकारी ने फोन पर कहा कि हम समय-समय पर मेंटेनस देते हैं.

ड्राइवर की लापरवाही से एंबुलेंस बंद हुई है. एंबुलेंस जिला अस्पताल पहुंचने से 40 किलोमीटर पहले हीं तितरोद गांव में कैसे बंद हुई, इसका पता लगाया जा रहा है.

