'सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ से भी ज्यादा मोटी है...', MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी की बयानबाजी

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना मगरमच्छ से की है. पटवारी ने एक बयान में कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की चमड़ी मगरमच्छ से भी ज्यादा मोटी है. सिंधिया का चेहरा देखकर वोट दें बंद करो. अबकी बार उन्हें चुनाव हराना है.
जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत हो गई लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील बनी हुई है.
जीतू पटवारी ने कहा कि गुना में सड़क हादसे में नवदंपति की मौत हो गई लेकिन सिंधिया ने उनकी सुध नहीं ली.
दरअसल, गुना में करवाचौथ के दिन सड़क हादसे में नवदंपति की मौत हो गई थी. दीपक और उसकी पत्नी की मौत से पूरे शहर स्तब्ध था.
वहीं, पति-पत्नी की मौत के बाद उनकी दो साल की इकलौती बेटी को देखने के लिए जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह गुना पहुंचे थे. गुना में जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बयानबाजी की है.
वहीं, सिंधिया ने नवदंपति की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए दो साल की बच्ची को गोद लेने की घोषणा की है. सिंधिया ने बताया कि बच्ची की जिम्मेदारी वे खुद उठाएंगे.
गुना के आकाशवाणी केंद्र के पास हुए इस हादसे में दीपक कुशवाहा और उनकी पत्नी प्रियंका कुशवाहा का निधन हो गया था. इस हृदय विदारक घटना ने परिवार और क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है.
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई की और बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत खाता खुलवाया.
उन्होंने ऐलान किया कि बच्ची के बालिग होने तक वह स्वयं अपने निजी कोष से नियमित रूप से इस खाते में योगदान करेंगे, ताकि उसकी शिक्षा और भविष्य की ज़रूरतें सुनिश्चित की जा सकें.