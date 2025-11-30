scorecardresearch
 
इंदौर: सास और पत्नी से परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान, मोबाइल चैट और वीडियो से खुल रहे राज

इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में संजय (परिवर्तित नाम) ने कथित रूप से पत्नी और सास से मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. दिवाली के बाद पत्नी के मायके जाने से वह गहरे अवसाद में था. पुलिस को उसके मोबाइल से चैट और एक वीडियो मिला है, जिसमें उसने दोनों का ज़िक्र किया है.

पत्नी को मनाने की कोशिश, पर नहीं लौटी घर. (Photo: Representational)
पत्नी को मनाने की कोशिश, पर नहीं लौटी घर. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. गांधीनगर क्षेत्र में रहने वाले संजय (परिवर्तित नाम) ने कथित रूप से पारिवारिक तनाव और मानसिक अवसाद के चलते जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. परिवार के मुताबिक दिवाली के समय पत्नी से हुए मामूली विवाद के बाद वह मायके चली गई थी. इसी घटना के बाद से संजय लगातार तनाव में था और अपने आपको अकेला महसूस कर रहा था.

परिजनों का कहना है कि पत्नी के घर न लौटने से संजय पूरी तरह टूट गया था. वह कई बार पत्नी को मनाने गया, लेकिन उसका कहना था कि वह वापस नहीं आएगी. परिवार का आरोप है कि पत्नी और सास संजय पर लगातार मानसिक दबाव डाल रही थीं, जिससे उसकी हालत और खराब होती गई. भाई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह डिप्रेशन में था और किसी से खुलकर बात भी नहीं करता था.

मोबाइल में मिला चैट और वीडियो, पुलिस की जांच जारी

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से संजय का मोबाइल फोन कब्जे में लिया. शुरुआती जांच में मोबाइल से कुछ चैटिंग और एक वीडियो मिला है, जिसमें संजय ने पत्नी और सास का ज़िक्र किया है. परिवार का कहना है कि कुछ अन्य लोग भी थे जिन्होंने मानसिक रूप से संजय को परेशान किया था. परिजन सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि मोबाइल डेटा, चैट और वीडियो की तकनीकी जांच की जा रही है. साथ ही परिवार द्वारा बताए गए सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संजय की मौत के पीछे किन-किन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है और उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
