जिस विख्यात मंदिर के गर्भगृह में एंट्री बैन, वहां नवविवाहित पत्नी को लेकर पहुंचा BJP विधायक का बेटा, पहनाई वरमाला

MLA Golu Shukla Son Marriage: कोरोना काल से ही खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में प्रशासन की ओर से आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. इसके बाद भी BJP विधायक के बेटे और बहू को वरमाला के लिए प्रवेश मिल गया.

विधायक के बेटे-बहू ने गर्भगृह में निभाई वरमाला की रस्म.(Photo:Screengrab/ITG)
MP News: इंदौर में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का परिवार एक बार फिर विवादों में है. इस बार मामला इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़ा है, जहां प्रतिबंध के बावजूद विधायक के बेटे और बहू के गर्भगृह में प्रवेश करने का मामला सामने आया है.

दरअसल, विधायक गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश शुक्ला और उनकी नवविवाहित पत्नी सिमर 11 दिसंबर को शादी के तुरंत बाद खजराना गणेश मंदिर पहुंचे. दोनों ने मंदिर के प्रतिबंधित गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई.

गौरतलब है कि कोरोना काल से ही खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके बावजूद विधायक परिवार के सदस्यों का गर्भगृह में पहुंचना अब सवालों के घेरे में है. देखें Video:- 

यह पहला मौका नहीं है जब गोलू शुक्ला का परिवार इस तरह के मामलों को लेकर चर्चा में आया हो. इससे पहले विधायक के छोटे बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर देवास के चामुंडा माता मंदिर में जबरन पट खुलवाने और उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के आरोप लग चुके हैं.

यह भी पढ़ें: MP: रात को बंद मंदिर में जबरन घुसकर पुजारी से मारपीट, BJP विधायक के बेटे पर लगे आरोप

वहीं, अब खजराना गणेश मंदिर का यह मामला सामने आने के बाद एक बार फिर नियमों और समानता के पालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं. देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है.

---- समाप्त ----
