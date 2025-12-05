IndiGo फ्लाइट कैंसल का भोपाल में असर... पहली मैरिज एनिवर्सरी मनाने गोवा जा रहा कपल निराश, एयरपोर्ट से लौटना पड़ा घर

IndiGo एयरलाइन में चल रहे ऑपरेशनल इश्यू का असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दिखाई दे रहा है. इसी कारण भोपाल से गोवा जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट रद्द हो गई, जिससे अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने गोवा जा रहे एक कपल को निराश होकर वापस लौटना पड़ा.

कपल अपनी शादी की पहली एनिवर्सरी मनाने गोवा जा रहा था और इसके लिए वे पिछले 20 दिनों से ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे. गोवा में होटल और कैब की बुकिंग भी करवा रखी थी.

शुभम और उनकी पत्नी एयरपोर्ट पहुंचे और एक घंटे से ज्यादा देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें फ्लाइट कैंसल होने या आगे की कोई जानकारी नहीं दी गई. फ्लाइट रद्द होने के कारण कपल को मायूस होकर कैब में बैठकर वापस भोपाल स्थित अपने घर लौटना पड़ा. उन्हें गोवा की बुकिंग में लगे पैसों का नुकसान भी हुआ.

नवविवाहित जोड़े शुभम और उनकी पत्नी ने बताया कि वो लोग 20 दिनों से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब निराश होकर वापस जा रहे हैं.

भोपाल से कई उड़ानें रद्द



बता दें कि भोपाल में IndiGo के ऑपरेशनल इश्यू के कारण कुल 26 में से 16 फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

