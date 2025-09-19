scorecardresearch
 

MP: सिपाही पर हमला, गोली मारकर ₹30 हजार, बाइक और मोबाइल लूटे, सड़क पर तड़पता रहा जवान

ग्वालियर के पनिहार इलाके में बदमाशों ने इंदौर में पदस्थ सिपाही प्रमोद त्यागी को गोली मारकर ₹30 हजार नगद, बाइक, मोबाइल और घड़ी लूट ली. घायल हालत में सिपाही सड़क पर मदद के लिए चिल्लाता रहा. पूर्व विधायक नीटू सिकरवार ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

सिपाही प्रमोद त्यागी को मारी गोली. (Photo: Representational )
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुरुवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब अपने बीमार पिता को देखने घर जा रहे इंदौर पुलिस में पदस्थ सिपाही प्रमोद त्यागी को बदमाशों ने गोली मारकर लूट लिया. वारदात ग्वालियर के पनिहार इलाके में रात करीब 9 बजे हुई. प्रमोद त्यागी इंदौर से मुरैना जिले के जौरा स्थित घर जा रहे थे, तभी अचानक बदमाशों ने उन पर कट्टे से फायरिंग कर दी. गोली के छर्रे उनकी छाती में लगे, जिससे वह घायल होकर सड़क पर गिर पड़े.

बदमाश सिपाही की बाइक, बैग जिसमें ₹30 हजार नगद थे, मोबाइल फोन और घड़ी लूटकर फरार हो गए. घायल आरक्षक मदद के लिए सड़क पर काफी देर तक चिल्लाता रहा, लेकिन कोई रुका नहीं. इसी बीच वहां से गुजर रहे कांग्रेस नेता और सुमावली के पूर्व विधायक नीटू सिकरवार ने इंसानियत दिखाते हुए अपनी गाड़ी रोकी और घायल सिपाही को तुरंत जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर ने बताया कि आरक्षक प्रमोद त्यागी छुट्टी लेकर अपने बीमार पिता से मिलने जौरा जा रहा था. तभी पनिहार इलाके में बदमाशों ने फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है.

फिलहाल घायल सिपाही की हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है.

