मैरिज गार्डन में पहली पत्नी की एंट्री... मंच से उतरकर शादीशुदा दूल्हा हुआ फरार, दुल्हन की फैमिली भी लौट गई

MP News: ग्वालियर के बहोड़ापुर में एक महिला को भनक लगी कि पति दूसरी शादी कर रहा है तो महिला तुरंत मौके पर शादी रुकवाने पहुंच गई. शादी समारोह में महिला ने जमकर हंगामा किया. महिला का आरोप था कि पति ने फोन पर 'तीन तलाक' कहकर उसे अलग कर दिया, लेकिन कानूनी रूप से तलाक मान्य नहीं है. इस सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

पति कर रहा था दूसरी शादी, पत्नी ने पहुंचकर रुकवा दी. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देर रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक शादी समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी अचानक पहुंच गई. उसने मंच पर चढ़कर जमकर हंगामा किया. महिला का आरोप था कि पति ने फोन पर तीन बार 'तलाक' कहकर अलग घोषित कर दिया था और अब दूसरी शादी कर रहा है. जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, यह मामला ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का है. पीड़िता नेहा खान ग्वालियर के कंपू की रहने वाली है. नेहा का कहना है कि उसकी शादी 17 दिसंबर 2023 को इस्लामपुर के रहने वाले जीशान से हुई थी.

शादी के एक महीने बाद ही पति मारपीट करने लगा और दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने लगा. इस पर महिला अपने मायके आकर रहने लगी थी. शनिवार को नेहा को पड़ोसियों से सूचना मिली कि उसका पति दूसरी शादी करने के लिए मयूर गार्डन में तैयारियों में जुटा है.

यह भी पढ़ें: Alwar: पहली पत्नी को देखते ही नई दुल्हन संग बाथरूम में घुसा कांस्टेबल, महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

सूचना मिलते ही नेहा मैरिज गार्डन में पहुंच गई और जमकर हंगामा किया. हंगामा देख दूल्हा मौके से भाग निकला. वहीं इस दौरान दुल्हन का परिवार भी कार्यक्रम छोड़कर चला गया. नेहा का कहना है कि उसने पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना की शिकायत महिला थाने में भी की थी. परामर्श विफल रहने पर पुलिस ने शिकायती आवेदन पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया था.

इसके बाद जीशान ने उसे कागज भेजकर तीन तलाक लिखकर तलाक देने का दावा किया, जबकि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, यह तलाक अभी मान्य नहीं है और मामला कोर्ट में लंबित है. इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी बहोड़ापुर आलोक परिहार ने बताया कि महिला की शिकायत के बाद शादी समारोह रुकवा दिया गया है. मामले की जांच जारी है और नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

