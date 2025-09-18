scorecardresearch
 

MP: 'डांसिंग कॉप' से फेमस रणजीत सिंह पर विवादित वीडियो से गिरी गाज, विभागीय जांच शुरू

इंदौर का मशहूर डांसिंग कॉप रणजीत सिंह विवादित सोशल मीडिया वीडियो के चलते मुश्किल में फंस गए हैं. एक युवती ने उन पर इंदौर बुलाने और होटल में ठहराने की पेशकश का आरोप लगाया है. वीडियो वायरल होने के बाद रणजीत को लाइन अटैच कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. जांच एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया को सौंपी गई है.

(Photo: Screengrab)
(Photo: Screengrab)

इंदौर के मशहूर डांसिंग कॉप हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका डांस या ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं बल्कि एक विवादित सोशल मीडिया वीडियो है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवती ने आरोप लगाया है कि रणजीत सिंह ने उसे इंदौर बुलाने और होटल में ठहराने की पेशकश की थी.

वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ने लगा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रणजीत सिंह ने भी अपना पक्ष रखा और एक वीडियो जारी किया. उन्होंने कहा कि उन्होंने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मामले को लेकर गलतफहमी पैदा हो गई. हालांकि, वायरल वीडियो और सार्वजनिक छवि पर पड़ने वाले असर को देखते हुए इंदौर ट्रैफिक विभाग ने कड़ा कदम उठाया.

विभाग ने रणजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए. यह जांच क्राइम ब्रांच की एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में कराई जा रही है. जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर रणजीत सिंह पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. 

देखें वीडियो...

रणजीत सिंह अपने अनोखे डांसिंग स्टाइल से ट्रैफिक कंट्रोल के लिए देशभर में चर्चित हुए थे और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. अब इस विवाद ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विभाग और आम जनता में उनकी विश्वसनीयता पर इस प्रकरण का क्या असर पड़ेगा, यह जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा.

