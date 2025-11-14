Video: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, 5 की मौत

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस वे पर मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. माही नदी के पास भीमपुरा गांव में तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. हादसा इतना भीषण था कि एक किशोर और एक बुजुर्ग सहित पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कार की रफ्तार बहुत ज्यादा थी.

सुबह 7 बजे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ. दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रही कार (एमएच03 ईएल 1388) माही नदी के पुल के पास पहुंचते ही रफ्तार के कारण नियंत्रण खो बैठी. कार एक्सप्रेस वे की रैलिंग को तोड़ते हुए सीधे नीचे खाई में जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया और छत तक फट गई.

कार के हिस्से दूर-दूर गिरे

हादसे के झटके का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार के कई हिस्से दूर जाकर गिरे. बंपर पर लगी नंबर प्लेट का टुकड़ा भी काफी दूर मिला. कार में अहमदाबाद और मुंबई के लोग सवार थे. मृतकों की पहचान गुलाम रसूल पिता इशाक चौधरी (70, कुर्ला मुंबई), खालिस पिता गुलाम रसूल चौधरी (वडोदरा), अब्दुल गुलाम पिता दानिश चौधरी (कुर्ला मुंबई), दानिश पिता उस्मान चौधरी (15, कुर्ला मुंबई) और दुर्गेश प्रसाद (35) के रूप में हुई है.

देखें वीडियो...

पुलिस जांच में जुटी

सब इंस्पेक्टर प्रेमसिंह हटीला ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से सभी शवों को कार से निकालकर रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे हादसे की जांच कर रही है.

