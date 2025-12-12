उखड़कर हाथ में आ गई सड़क... महिला विधायक ने जब ठेकेदार को किया कॉल, तो मिला दो टूक जवाब

MP News: छतरपुर जिले के बड़ामलहरा से कांग्रेस विधायक रामसिया भारती घटिया सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार और अधिकारियों पर जमकर बरसीं. उन्होंने कहा कि जनता को मूर्ख बनाया तो मुद्दा विधानसभा तक गूंजेगा.

बड़ामलहरा इलाके में बमनोरा से हीरापुर जाने वाली सड़क पर जारी पैचवर्क में लापरवाही पर क्षेत्रीय विधायक रामसिया भारती नाराज हो गईं.

बुधवार को निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेकेदार और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जनता के पैसों से हो रहे निर्माण में इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दरअसल, करीब 8 किलोमीटर लंबे हिस्से में चल रहे पैचवर्क का जब विधायक ने निरीक्षण किया, तो उन्होंने सड़क के एक हिस्से को हाथ से रगड़ा. इस पर बिटुमेन और अन्य मटेरियल उखड़कर हाथ में आ गया. इसे देखकर उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन पर फटकार लगाई और इसे घटिया निर्माण का सीधा प्रमाण बताया.

सड़क मरम्मत का ठेका छतरपुर के ठेकेदार सुभाष पांडे को दिया गया है. विधायक ने आरोप लगाया कि मटेरियल भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है, लेकिन इसकी सही मॉनिटरिंग जमीनी स्तर पर नहीं हो रही.

विधायक ने बताया कि जब ठेकेदार से बात की गई, तो उसने उल्टा जवाब देते हुए कहा, ''आपको सड़क डलवाना हो तो डलवाओ...'' इससे उनका गुस्सा और बढ़ गया.

विधायक ने सरकार और विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार अधिकारी इसी तरह लापरवाही बरतते रहे तो जनता का भरोसा टूटेगा. उन्होंने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की है.

ग्रामीणों ने भी सड़क निर्माण में भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं. यह सड़क नेशनल हाईवे सागर-ओरछा मार्ग से होकर हीरापुर व दमोह की ओर जाती है और लंबे समय से गड्ढों की वजह से परेशान ग्रामीण पैचवर्क में भी इसी तरह की लापरवाही से नाराज हैं.

