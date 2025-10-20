MP: ढाबा मालिक ने पूर्व कर्मचारी को सरेआम डंडों से पीटा, बोला- पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती!

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक ढाबा संचालक ने अपने पूर्व कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की. पूरा वाकया सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. आरोपी ढाबा मालिक ने पीड़ित को लात-घूंसों और डंडों से सरेआम पीटा, जबकि पीड़ित बार-बार हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हमलावर नहीं रुका. चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी ने खुद इस हिंसक वारदात का वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक उमेश आदिवासी कुपी गांव का रहने वाला है और सटई रोड पर मजदूरी करता है. दो महीने पहले उसने कलेक्टर बंगले के पास स्थित एक ढाबे की नौकरी छोड़ दी थी. उमेश का आरोप है कि ढाबा संचालक उसकी नौकरी छोड़ने से नाराज था और इसी नाराजगी में उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा गया.

वीडियो में दो युवक उमेश पर लात-डंडों की बारिश करते दिख रहे हैं, जबकि तीसरा शख्स वीडियो बना रहा था. आरोपी धमकाते हुए कहता है- 'पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती'. घटना के बाद उमेश ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया कि दो दिन पहले उसी ढाबे से शराब बरामद की गई थी. आरोपियों को शक था कि इसकी जानकारी उमेश ने ही पुलिस को दी थी, इसी संदेह में उसकी पिटाई की गई. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक सतेंद्र सिंह जंटू चौहान के खिलाफ पहले से ही 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है. वहीं, पीड़ित उमेश ने अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है.

