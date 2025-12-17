scorecardresearch
 
22 मुस्लिम परिवारों के मकानों पर चला बुलडोजर, SDM बोले- 22 फीट का रास्ता कब्जे के कारण 2 फीट रह गया था

Chhatarpur Bulldozers action: छतरपुर जिला अधिकारियों का दावा है कि जो रास्ता 22 फीट चौड़ा होना चाहिए था, वह अतिक्रमण के कारण महज 2 फीट का रह गया था. इस वजह से चौड़ीकरण की कार्रवाई की गई.

चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों में गुस्सा.(Photo:Screengrab)
चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगों में गुस्सा.(Photo:Screengrab)

मध्यप्रदेश के छतरपुर में लंबे समय से पसरे अतिक्रमण पर बुधवार सुबह बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई. जिन 22 मकानों पर प्रशासन बुलडोजर चलाया गया, उनमें मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे थे. इस कार्रवाई के दौरान नाराजगी देखी गई.

कोतवाली थाना इलाके के गोपाल टोरिया के रास्ते पर अतिक्रमण कर घर बना लिए गए थे. जिन लोगों के घरों पर कार्रवाई हुई, उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

प्रभावितों ने मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, फिर भी प्रशासन ने उन्हें तोड़ दिया है. अब हम बच्चे सहित बेघर हो चुके हैं.

प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें कल ही नोटिस दिया और आज सुबह से मकान तोड़ना शुरू कर दिया. देखें Video:- 

प्रशासन बोला- अप्रैल से दे रहे थे चेतावनी

उधर, इस मामले में SDM अखिल राठौर का कहना है कि यह रियासत कालीन गोपाल टोरिया है, जिसके पहुंच मार्ग पर अतिक्रमण हो चुका था. इसके करीब 20 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें हटाकर मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है.

प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 22 फीट का मार्ग मात्र दो फीट का बचा था और इन सभी लोगों को अप्रैल माह से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, मगर ये लोग खुद से मकान खाली करने को तैयार नहीं थे, इसलिए आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

---- समाप्त ----
