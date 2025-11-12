'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को केंद्र सरकार बख्शेगी नहीं', CM मोहन यादव का भरोसा; MP में हाई अलर्ट

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार दिल्ली विस्फोट के जिम्मेदारों को नहीं बख्शेगी.

और पढ़ें

दिल्ली विस्फोट सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक कार में हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए और कई वाहन जलकर खाक हो गए.

MP के मुख्यमंत्री यादव ने राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट के बाद अधिकारियों को राज्य में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है कि दिल्ली विस्फोट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

CM यादव ने मंत्रालय (राज्य सचिवालय) स्थित मॉनिटरिंग रूम का दौरा किया और जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा की.

बाद में यादव ने राजधानी के जंबूरी मैदान में आयोजित पंच-सरपंच महासम्मेलन में दो मिनट का मौन रखकर दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी.

Advertisement

स्पीकर तोमर ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि इसने पूरे देश को झकझोर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और गृह मंत्री शाह, केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर गहन जांच कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा...प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है और जल्द ही परिणाम देखने को मिलेंगे.

सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां दिन-रात काम कर रही हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि ख़ुफ़िया एजेंसियों से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) तक, पूरा नेटवर्क इस मामले की जांच में लगा हुआ है.

कटनी में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद शर्मा ने कहा, "हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं. लेकिन केंद्र सरकार और जाँच एजेंसियों की सतर्कता के कारण ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ लिया गया."

Advertisement

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आतंकवादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विस्फोट में मारे गए लोग शहीद हैं. उन्होंने कहा कि पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है. इसके पीछे जो भी है, उसे बचना नहीं चाहिए.

---- समाप्त ----