scorecardresearch
 

Feedback

'दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को केंद्र सरकार बख्शेगी नहीं', CM मोहन यादव का भरोसा; MP में हाई अलर्ट

MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार शाम दिल्ली में हुए भीषण विस्फोट पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने विश्वास जताया है कि केंद्र सरकार इस हमले के दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी.

Advertisement
X
BJP के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं CM मोहन यादव.
BJP के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं CM मोहन यादव.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार दिल्ली विस्फोट के जिम्मेदारों को नहीं बख्शेगी. 

दिल्ली विस्फोट सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक कार में हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए और कई वाहन जलकर खाक हो गए.

MP के मुख्यमंत्री यादव ने राष्ट्रीय राजधानी में हुए विस्फोट के बाद अधिकारियों को राज्य में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है कि दिल्ली विस्फोट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

डॉ इशिता यादव संग शादी के बंधन में बंधेंगे CM मोहन यादव.(Photo:ITG)
विवाह सम्मेलन में बेटे की शादी! सादगी की मिसाल पेश करेंगे CM मोहन यादव  
mp cm mohan yadav
‘बिहार चुनाव छोड़ छुट्टियां मनाने गए हैं...’, राहुल गांधी पर सीएम मोहन यादव का तंज 
BJP के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं CM मोहन यादव.
बिहार चुनाव में 'यादव वोट बैंक' का सवाल, MP के CM से मिला ये जवाब  
इंदौर के हातौद में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम को संबोधित करते CM मोहन यादव.
मोहन यादव का अंडे पर तीखा वार, बोले- संडे हो या मंडे... बेकार की बातें 
भावांतर योजना बनी किसानों की पहली पसंद!
किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं... आदेश रद्द, CGM को हटाया 

CM यादव ने मंत्रालय (राज्य सचिवालय) स्थित मॉनिटरिंग रूम का दौरा किया और जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत करके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा की.

बाद में यादव ने राजधानी के जंबूरी मैदान में आयोजित पंच-सरपंच महासम्मेलन में दो मिनट का मौन रखकर दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी.

Advertisement

स्पीकर तोमर ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और कहा कि इसने पूरे देश को झकझोर दिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और गृह मंत्री शाह, केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर गहन जांच कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आप निश्चिंत रह सकते हैं कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा...प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है और जल्द ही परिणाम देखने को मिलेंगे.

सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां दिन-रात काम कर रही हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि ख़ुफ़िया एजेंसियों से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) तक, पूरा नेटवर्क इस मामले की जांच में लगा हुआ है.

कटनी में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद शर्मा ने कहा, "हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं. लेकिन केंद्र सरकार और जाँच एजेंसियों की सतर्कता के कारण ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ लिया गया."

Advertisement

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आतंकवादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि विस्फोट में मारे गए लोग शहीद हैं. उन्होंने कहा कि पूरा देश पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ा है. इसके पीछे जो भी है, उसे बचना नहीं चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement