सरदार पटेल की 150वीं जयंती... भोपाल के स्कूल की लड़कियों का बैंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में करेगा परफॉर्म, PM मोदी रहेंगे मौजूद

Girls Band Bhopal: इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे. यह आयोजन सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है.

हिंदी से लेकर जर्मन धुन तक का होगा प्रदर्शन.(File Photo:ITG)
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स स्कूल (St Joseph Convent Idgah Hills School) की छात्राओं के बैंड ने प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. यह बैंड 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस में आयोजित एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में प्रस्तुति देगा.

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस टीम का चयन किया है. भोपाल की 30 लड़कियों वाला यह बैंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में प्रस्तुति देगा. 

यह टीम राष्ट्रीय स्तर पर लड़कों के वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली राजस्थान की टीम के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तुति देगी. यह कार्यक्रम सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है.

एक अधिकारी ने बताया कि स्कूल की टीम राज्य पुलिस बल, बीएसएफ, अन्य सुरक्षा बलों और एनसीसी की टीमों के साथ मंच साझा करेगी.

हिंदी से लेकर जर्मन धुन तक का होगा प्रदर्शन
30 लड़कियों का यह बैंड अपने ट्रेनर रसिक नागर पांडे के साथ 23 अक्टूबर को गुजरात के लिए रवाना होगा. पांडे ने बताया कि बैंड हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, स्पेनिश और जर्मन धुनों का प्रदर्शन करेगा.

स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर लिली ने कहा कि टीम पिछले 15 दिनों से इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की तैयारी कर रही है और यह स्कूल, भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है.

---- समाप्त ----
