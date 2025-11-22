MP: 20 बदमाश कॉलोनी में घुसे, मामूली टक्कर पर चार युवकों को बेरहमी से लाठी-डंडों से पीटा

भोपाल से गुंडागर्दी का चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है. शाहपुरा थाना क्षेत्र के रोहित नगर के एक कवर्ड कैंपस में रात के समय करीब 20 बदमाश घुस गए और चार युवकों पर लाठी-डंडों से जमकर हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला दो गाड़ियों की मामूली टक्कर से शुरू हुआ था. पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है. रोहित नगर में रहने वाली एक निजी कॉलेज की प्रोफेसर विशाखा श्रीवास्तव के बेटे शेखर की गाड़ी, पीतल मंदिर के पास एक कार से हल्के से टकरा गई. इसके बाद दोनों गाड़ियों के लोगों के बीच बहस शुरू हो गई. थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करा दिया. विवाद शांत होते ही सभी अपने-अपने घर चले गए.

यह भी पढ़ें: MP: भोपाल में युवक को निर्वस्त्र कर पीटने का वायरल वीडियो... 9 लोगों पर FIR, मुख्य आरोपी मोहम्मद जैद और अमन बाबा चढ़े पुलिस के हत्थे

गैंग ने कॉलोनी में घुसकर किया हमला

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. उसी रात करीब 4 बजे टक्कर में शामिल युवक अपने करीब 20 साथियों के साथ शेखर के घर तक पहुंच गया. कॉलोनी में घुसते ही उन्होंने पहले शेखर को बाहर बुलाने की कोशिश की. इसी बीच उसकी मां विशाखा श्रीवास्तव बाहर आईं तो आरोपियों ने उन्हें धमकी दी.

शोर सुनकर कॉलोनी में रहने वाले चार युवक, जो शेखर के दोस्त हैं वे वहां पहुंच गए. इसके बाद 20 बदमाशों ने लाठी-डंडों से इन युवकों पर अंधाधुंध हमला कर दिया. घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि आरोपी युवकों को जमीन पर गिराकर बेरहमी से मार रहे हैं. करीब 10 मिनट तक मारपीट करने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए.

एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज

हमले के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. प्रोफेसर विशाखा श्रीवास्तव की शिकायत पर शाहपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपियों की कार के नंबर के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है.

इस घटना के बाद रोहित नगर इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि कवर्ड कैंपस के अंदर इस तरह घुसकर हमला होना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी.

