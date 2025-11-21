MP: भोपाल में युवक को निर्वस्त्र कर पीटने का वायरल वीडियो... 9 लोगों पर FIR, मुख्य आरोपी मोहम्मद जैद और अमन बाबा चढ़े पुलिस के हत्थे

MP News: भोपाल में एक युवक को निर्वस्त्र कर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटने में पुलिस ने एक्शन लिया है. पिटाई का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनेके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

और पढ़ें

शहर के छोला मंदिर इलाके का यह मामला है. एक वायरल वीडियो में मोहम्मद जैद और अमन अपने साथियों के साथ युवक को निर्वस्त्र कर बेल्ट और डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो जुलाई माह का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. पुलिस ने आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

इस मामले में कुल 9 लोग आरोपी हैं. इनमें से पुलिस ने मोहम्मद जैद और अमन बाबा नाम के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

फिलहाल पीड़ित की पहचान नहीं हो सकी है और न ही पीड़ित अब तक पुलिस के सामने आया है. पुलिस पीड़ित की पहचान करने और अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है.

---- समाप्त ----