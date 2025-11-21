scorecardresearch
 

Feedback

MP: भोपाल में युवक को निर्वस्त्र कर पीटने का वायरल वीडियो... 9 लोगों पर FIR, मुख्य आरोपी मोहम्मद जैद और अमन बाबा चढ़े पुलिस के हत्थे

MP News: जुलाई में की गई इस वारदात के दो आरोपियों मोहम्मद जैद और अमन बाबा नाम के युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपी बनाए हैं.

Advertisement
X
युवक से मारपीट मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान. (Photo: Representational)
युवक से मारपीट मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान. (Photo: Representational)

MP News: भोपाल में एक युवक को निर्वस्त्र कर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटने में पुलिस ने एक्शन लिया है. पिटाई का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होनेके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

शहर के छोला मंदिर इलाके का यह मामला है. एक वायरल वीडियो में मोहम्मद जैद और अमन अपने साथियों के साथ युवक को निर्वस्त्र कर बेल्ट और डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो जुलाई माह का बताया जा रहा है. 

वायरल वीडियो की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. पुलिस ने आईटी एक्ट, आर्म्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Ragging
ITI कॉलेज हॉस्टल में छात्र को निर्वस्त्र कर घुमाया...चप्पल से पीटा, 3 छात्रों पर केस दर्ज 
Brutality with Minor Boys in Mumbai
अपहरण कर निर्वस्त्र किया, फिर कराया 'गंदा काम'... मुंबई में कर्ज वसूली के नाम पर दो लड़कों संग दरिंदगी 
sad woman
35 हजार की उधारी नहीं चुकाने पर हैवान बना नेता... हिंदू महिला को निर्वस्त्र कर किया रेप, वीडियो वायरल 
EOW की भोपाल में बड़ी कार्रवाई.
₹10 के शेयर को ₹13 हजार में बेचा, भोपाल के कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर EOW का छापा 
Extreme Weather India
इस साल के 99% दिन भारतीयों ने झेली चरम मौसम की मार  

इस मामले में कुल 9 लोग आरोपी हैं. इनमें से पुलिस ने मोहम्मद जैद और अमन बाबा नाम के दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

फिलहाल पीड़ित की पहचान नहीं हो सकी है और न ही पीड़ित अब तक पुलिस के सामने आया है. पुलिस पीड़ित की पहचान करने और अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement