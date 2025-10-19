MP: अशोकनगर थाने के सब-इंस्पेक्टर ने होटल में लगाई फांसी, वजह पता करने में जुटी पुलिस

मध्य प्रदेश के खरगोन से दर्दनाक खबर सामने आई है. शहर के होटल में अशोक नगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अक्षय कुशवाह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस का कहना है कि अक्षय कुशवाह एक दिन पहले ही अशोक नगर से खरगोन पहुंचे थे. यहां होटल के कमरा नंबर 202 में रुके हुए थे.

जब कमरे का दरवाजा काफी समय तक नहीं खुला तो होटल के कर्मचारियों ने आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद भी दरवाजा बंद रहने पर कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने होटल मैनेजर को इसकी जानकारी दी. मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी.

शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा गया. दरवाजा खोलते ही सभी हैरान रह गए. कमरे के अंदर सब इंस्पेक्टर अक्षय कुशवाह होटल की चादर से फंदा बनाकर पंखे से लटके मिले. तुरंत शहर कोतवाली थाना प्रभारी बी.एल. मंडलोई को सूचना दी गई. पुलिस टीम के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया और जांच की गई. इसके बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया.

थाना प्रभारी बी.एल. मंडलोई ने बताया कि मृतक सब इंस्पेक्टर अशोक नगर थाने में पदस्थ थे. चेकआउट के समय जब होटल स्टाफ ने कई बार दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला तो मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी.

टीम के साथ मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कराई गई और दरवाजा खोला गया, जहां अक्षय कुशवाह का शव फंदे से लटका मिला. होटल रजिस्टर से पहचान की गई. इसके बाद अशोक नगर थाने के अधिकारियों से संपर्क कर परिजनों को सूचित किया गया है. अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----