Mini Heart Attack: क्या होता है मिनी हार्ट अटैक और ये कितना खतरनाक, जानें इससे बचने का तरीका

भारत में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर युवा लोगों में, 2014 और 2019 के बीच इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है. हम सभी ने हार्ट अटैक के बारे में खूब सुना और पढ़ा है लेकिन क्या आप मिनी हार्ट अटैक के बारे में सुना है. यहां हम आपको बताएंगे कि हार्ट अटैक और मिनी हार्ट अटैक के बीच क्या अंतर होता है और क्या ये हार्ट अटैक जितना ही खतरनाक है या फिर इसे लेकर बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है.

मिनी हार्ट अटैक कैसा लगता है और कब चिंता करनी चाहिए

मिनी हार्ट अटैक को मेडिकल भाषा में नॉन-एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन (NSTEMI) या साइलेंट इस्केमिया कहते हैं. यह एक प्रकार का दिल का दौरा ही है जो तब होता है जब दिल की मांसपेशियों तक खून का प्रवाह आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है. इसे स्मॉल या मिनी हार्ट अटैक भी कहा जाता है और इसमें दिल को STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction) यानी हार्ट अटैक की तुलना में कम नुकसान होता है.

चूंकि मिनी हार्ट भी अटैक हार्ट अटैक जैसा ही लगता है इसलिए इसके लक्षणों में सीने में दबाव, दर्द, और वैसे कई लक्षण दिख सकते हैं जो हार्ट अटैक में दिखते हैं. यह एक मेडिकल इमरजेंसी है.

हार्ट अटैक से कम खतरनाक है मिनी हार्ट अटैक

मिनी हार्ट अटैक के दौरान आर्टरीज (धमनियों) में थोड़ी रुकावट होती है. इसका मतलब है कि जब रुकावट पूरी तरह से नहीं होती है तो दिल को कम नुकसान हो सकता है. ये हार्ट अटैक से कम खतरनाक है लेकिन फिर भी यह गंभीर होता है. इसलिए जिस किसी को भी हार्ट अटैक के लक्षण महसूस हो रहे हैं, उसे तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए.

कैसे पहचानें मिनी हार्ट अटैक

अलग-अलग तरह के हार्ट अटैक के लक्षण एक जैसे ही होते हैं इसलिए डॉक्टर पुख्ता तौर पर पहचान करने के लिए EKG और ब्लड टेस्ट करते हैं. लेकिन कुछ संकेतों से आप इनकी पहचान कर सकते हैं.

सीने में दबाव जैसा दर्द जो 10 मिनट से ज्यादा रहे

दर्द जो हाथ, गर्दन या जबड़े तक जाए

बेहोशी

थकान

पसीना आना

लोगों को बिना किसी और लक्षण के अचानक सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है.

चुभने जैसा दर्द

अपच

पेट दर्द

महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ये लक्षण ज्यादा दिखने की संभावना होती है.

सांस लेने में तकलीफ

उल्टी

मतली

डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए?

अगर किसी व्यक्ति को शक है कि उसे मिनी हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए. NSTEMI गंभीर होता है इसलिए तुरंत मेडिकल मदद लेना जरूरी है.

इन लोगों को मिनी हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क

तंबाकू का इस्तेमाल

हाई ब्लड प्रेशर

हाई कोलेस्ट्रॉल

डायबिटीज

मोटापा

फिजिकल एक्टिविटी की कमी

हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री

