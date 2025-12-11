scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ग्लोइंग स्किन के लिए आज से ही खाना शुरू करें ये 5 फूड्स, कोलेजन होगा बूस्ट; चेहरे पर आएगा नूर!

त्वचा की चमक और स्वास्थ्य के लिए कोलेजन बढ़ाने वाले फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करने से स्किन की प्राकृतिक चमक बढ़ती है, हॉर्मोन संतुलित होते हैं और इम्यूनिटी मजबूत होती है. न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने बताया कि ये फूड्स गट हेल्थ सुधारने के साथ त्वचा को अंदर से स्वस्थ और ग्लोइंग बनाते हैं, इन खाद्य पदार्थों को रोजाना खाने से महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती.

Advertisement
X
चेहरे की चमक के लिए खान-पान का ध्यान रखें. (Photo:ITG)
चेहरे की चमक के लिए खान-पान का ध्यान रखें. (Photo:ITG)

Top 5 Collagen Boosting Foods: शादियों का सीजन है और इस सीजन में दुल्हन से लेकर दुल्हन की दोस्त और बहनें सभी चाहती हैं कि उनकी स्किन ग्लो करें. मेकअप के जरिए आपके फेस को बाहरी सुंदरता मिल सकती है. लेकिन अगर  आप नेचुरल चमकदार चेहरा चाहती है, तो इसके के लिए आपको अब महंगे प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. बस अपनी डाइट में सुधार करने की जरूरत है.

 बस अपनी थाली में ऐसे फूड्स शुमार कर लीजिए, जो कोलेजन बूस्ट करें, हॉर्मोन्स बैलेंस के साथ ब्राइटनेस भी दें. अंदरूनी सुंदरता के लिए अच्छी चीजें खाना सबसे जरूरी है, क्योंकि इससे स्किन अंदर से ग्लो करती है. हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा सोशल मीडिया पर अक्सर ही लोगों को सही डाइट को लेकर जानकारी देती रहती हैं. उन्होंने इस बार पांच जरूरी फूड्स के बारे में बताया है, जिन्हें खाने से आप हेल्दी, ग्लोइंग स्किन घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं. 

खुशी ने जिन फू़ड्स के बारे में बताया है, वो गट हेल्थ में सुधार करने के साथ कोलेजन बूस्ट करने के लिए भी जरूरी है. जानते हैं कि यह फूड्स कौन से हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर स्किन को दमकती हुआ बना सकते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Khushi Chhabra • Holistic Health Nutritionist (@nutritionwith_khushi)

सम्बंधित ख़बरें

what happens when you stop eating meat
जब आप मीट खाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? अपोलो के डॉक्टर ने बताया 
Clothes (Photo: ITG)
कितनी बार मोजा पहनने के बाद धुलना चाहिए, एक्सपर्ट ने बताया 
kareena kapoor nutritionist shared weight loss tips
पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघलेगी, करीना की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया तरीका 
cardamom for health
खाने के बाद इलायची चबाने से क्या होता है? डॉक्टर ने गिनाए फायदे 
Foods Increase risk of Liver Failure
लिवर फेलियर का खतरा बढ़ाती हैं ये 3 चीजें, रोज खाने पर बढ़ेगा Fatty liver  

कीवी और अमरूद 

कीवी और अमरूद दोनों ही स्किन के लिए अच्छे होते हैं, इन दोनों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है. इन दोनों को खाने से स्किन ब्राइट होती है और इसके साथ ही यह दोनों इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं. आप इन दोनों को सुबह या फिर शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं. 

Advertisement

गोजि बेरीज और चिया सीड्स

खुशी के मुताबिक, गोजि बेरीज और चिया सीड्स भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं और इन दोनों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं. तो इससे ना सिर्फ आपका कोलेजन बूस्ट होगा बल्कि स्किन को ब्राइट बनाने में मदद मिलेगी. यह दोनों परफेक्ट डिटॉक्स कॉम्बो है, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि आप इन दोनों को रात में भिगोकर रख दीजिए और सुबह सबसे पहले इसे गर्म पानी और नींबू के रस के साथ लें. 

एवोकाडो

पिछले कुछ वक्त से भारत में भी एवोकाडो लोगों की पहली पसंद बन गया है, इसे लोग नाश्ते में सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं. एवोकाडो में ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ विटामिन्स होते हैं, जिस वजह से इसे खाने से स्किन बेदाग होती है. विटामिन ई और हेल्दी फैट से भरपूर एवोकाडो को आप उबले अंडे या फिर पनीर के साथ ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं. 

ग्रीक योगर्ट 

गट हेल्थ जितनी सही होगी उतनी ही आपकी स्किन पर चमक आती है, इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट ने ग्रीक योगर्ट को अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी है. क्योंकि यह गट फ्रेंडली है और इसे खाने से डाइजेशन बेहतर होता है और स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बनती है. 

ब्राजील नट्स 

हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ब्राजील नट्स  को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इन्हें खाने से आपकी स्किन हेल्दी भी होती है और साफ भी होती है. खुशी छाबड़ा के अनुसार, सिर्फ 2 ब्राजील नट्स अगर आप रोजाना खाते हैं तो यह आपको ग्लोइंग स्किन, मजबूत इम्यूनिटी और हॉर्मोन बैलेंस में मदद करेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement