Foods for Bones: खोखली हो रहीं हड्डियों में कैल्शियम भर देंगे ये 5 फूड, बुढ़ापे तक रहेंगी मजबूत

Foods for Bones: उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं जिसे ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) या हड्डियों का खोखला होना कहते हैं. लेकिन आजकल के दौर में खराब खानपान और पोषण की कमी की वजह से जवानी में ही हड्डियां बूढ़ी होने लगती हैं.

सही खान-पान से बुढ़ापे तक हड्डियों को मजबूत रखा जा सकता है. यहां हम आपको कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ये कुछ 5 खाद्य पदार्थ बता रहे हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद कर सकते हैं.

1-डेयरी उत्पाद- दूध, दही, पनीर कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत हैं. दही में प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कैल्शियम के अवशोषण (Absorption) में मदद करते हैं.

2.हरी पत्तेदार सब्जियां- पत्तागोभी, ब्रोकोली, पालक ये न सिर्फ कैल्शियम, बल्कि विटामिन K से भी भरपूर होती हैं. विटामिन K कैल्शियम को हड्डियों से बांधने (Binding) में अहम भूमिका निभाता है.

3.सूखे मेवे और बीज बादाम, चिया सीड्स, तिल कैल्शियम का एक बेहतरीन शाकाहारी स्रोत है. बादाम और चिया सीड्स में मैग्नीशियम होता है जो कैल्शियम को सक्रिय (Activate) करने के लिए जरूरी होते हैं.

4.अंडे की जर्दी (Yolk) हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का अवशोषित होना जरूरी है जिसके लिए विटामिन डी चाहिए. विटामिन डी एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी शरीर को हड्डियों के निर्माण और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम के साथ-साथ आवश्यकता होती है.

शरीर कैल्शियम को तभी अवशोषित कर सकता है जब उसके पास पर्याप्त विटामिन डी हो, इसलिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए. अंडे की जर्दी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत होती है.

5.साल्मन (Salmon) या सार्डिन (Sardine) फैटी फिश जैसे साल्मन और सार्डिन मछलियां विटामिन डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं. इनमें ओमेगा-3 होता है जो हड्डियों के घनत्व (Bone Density) को बनाए रखने में मदद करता है और बुढ़ापे तक हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है.

