Kidney Health: किडनी में खराबी का आंख में दिखता है ये संकेत, बढ़ जाएगा Kidney Failure का रिस्क

Kidney Damage: किडनी की समस्याएं बिना किसी चेतावनी के हो सकती हैं. किडनी की बीमारी के लक्षण शरीर के कई हिस्सों के अलावा आंखों में भी दिखते हैं. भले ही आपको किडनी की बीमारी लेट स्टेज में हो या किडनी फेलियर हो. हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी आंखों की बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हैं. इसलिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट (किडनी के डॉक्टर) से जांच कराना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिसीस रही है.

और पढ़ें

अगर आपको डायबिटीज है तो आपको रेगुलर आंखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए. अपनी आंखों का ध्यान न रखने से मेडिकल इमरजेंसी या हमेशा के लिए अंधापन हो सकता है. अच्छी खबर यह है कि अगर आप समस्याओं का जल्दी ध्यान रखते हैं तो आप अपनी आंखों की रोशनी बचा सकते हैं.

किडनी फेलियर के आंखों के लक्षणों में सूजी हुई आंखें, सूखी, आंखों की लालिमा या आंखों में जलन, धुंधलापन, जैसी आंखों की दिक्कतें शामिल हैं. इसके अलावा आंखों के रंग को पहचानने में मुश्किल या आंखों के काले धब्बे शामिल हैं जिनके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है.

आंखों में सूजन

आंखों के आसपास सूजन इस बात का शुरुआती संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी से प्रोटीन लीक हो रहा है जिससे फ्लूइड जमा हो रहा है जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं. जब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और प्रोटीन (जैसे एल्ब्यूमिन) यूरिन में रिलीज होने लगता है तो खून में प्रोटीन की कमी से तरल पदार्थ शरीर के ऊतकों में जमा होने लगता है, जिससे आंखों, पैरों और पेट के आसपास सूजन (एडिमा) आ जाती है जो किडनी रोग का एक बड़ा लक्षण है.

Advertisement

आंखों में ड्राईनेस और लालिमा

किडनी में खराबी आने पर पलकें झपकाने में कठिनाई और आंखों में आंसू कम बनने से सूखापन और जलन हो सकता है क्योंकि खराब किडनी शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और विषाक्त पदार्थों (toxins) को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती. इस स्थिति में आंखों के आस-पास सूजन, पलकें झपकाने में दिक्कत, आंसू कम बनना, आंखों में सूखापन, जलन या किरकिरापन महसूस हो सकता है जो किडनी रोग का एक महत्वपूर्ण संकेत है और इस पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

आंखों में धुंधलापन

आंखों में धुंधलापन किडनी की समस्या का एक गंभीर संकेत हो सकता है क्योंकि किडनी खराब होने पर शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है (जो आंखों की नसों को नुकसान पहुंचाता है). आंखों में धुंधलापन किडनी फेलियर, सूजन या विटामिन-ए की कमी से भी जुड़ा है इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

---- समाप्त ----