दीपिका कक्कड़ लगाती हैं ये नेचुरल हेयर मास्क: डॉक्टर ने बताया क्या बच्चे भी कर सकते हैं इस्तेमाल?

टेलीविजन एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ हाल ही में अपने व्लॉग में एक हेयर मास्क लगाती नजर आई हैं, जिसे बनाना भी आसान है. एक्सपर्ट से जानते हैं कि ये हेयरमास्क कितना सुरक्षित है.

नेचुरल का मतलब सुरक्षित नहीं होता है. (Photo: Instagram@ms.dipika)
टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ भले ही अब टीवी इंडस्ट्री से दूर रहती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. दीपिका के लंबे और घने बाल उनके सभी चाहने वालों को अच्छे लगते हैं और वो घरेलू चीजों से ही अपने बालों की देखभाल करती हैं.

दीपिका अपने बालों पर एक नेचुरल हेयर मास्क लगाती हैं, जिसके बारे में उन्होंने अपने लेटेस्ट फैमिली व्लॉग में बताया है. दीपिका अपने बेटे रूहान के सिर पर भी इस हेयर मास्क को लगा देती हैं, उनको ऐसा करता देख उनके पति शोएब इब्राहिम बोलते हैं कि अभी से इसको क्यों लगा दिया?

ऐसे में लोगों के मन में भी ये सवाल आ गया है कि क्या इस तरह हेयर मास्क बच्चों के बालों के लिए सही है. चलिए जानते हैं कि दीपिका का ये हेयरमास्क कैसे तैयार होता है और क्या ये बच्चों के लिए सही है. 

दीपिका का देसी हेयरमास्क 

दीपिका ने व्लॉग में बताया है कि उन्होंने हेयर मास्क को चावल का आटा, अलसी और नारियल तेल से तैयार किया है. उन्होंने इन तीनों के फायदे बताते हुए कहा, चावल का आटा स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है और एक्सट्रा ऑयल हटाता है. अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों की बनावट सुधारते हैं और नारियल तेल स्कैल्प को गहराई से मॉइस्चराइज करता है. 

क्या बच्चों के लिए सुरक्षित है घरेलू मास्क

मुंबई के ठाणे में स्थित किम्स हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट  डॉ. विशालाक्षी विश्वनाथ ने बताया कि चावल का आटा स्कैल्प को हल्के से एक्सफोलिएट करता है और अलसी बालों को मॉइस्चराइज करती है, लेकिन बच्चों पर इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए.

बच्चों की स्किन और स्कैल्प दोनों ही बेहद सेंसिटिव होती है. नेचुरल का मतलब हमेशा सुरक्षित नहीं होता है, घरेलू नुस्खे कभी-कभी स्कैल्प पर उल्टा रिएक्शन दे सकते हैं. खासतौर पर बच्चों के लिए माइल्ड बेबी शैम्पू, नारियल तेल की हल्की मालिश और साफ स्कैल्प ही काफी है.

डॉ. विशालाक्षी के आगे बताया कि चावल का आटा और अलसी बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं. ये स्कैल्प को हेल्दी और बालों को मजबूत बनाते हैं, जिससे बाल टूटने की संभावना कम होती है और बालों की ग्रोथ नेचुरल तरीके से आसान होती है.
 

