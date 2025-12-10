Bone Health: हड्डियों में कूट-कूटकर कैल्शियम भरते हैं ये फूड्स, बुढ़ापे तक बोन्स रहेंगी सॉलिड

Bone Health: हड्डियां हमारे शरीर की बुनियाद होती हैं. इसलिए शरीर के साथ ही हड्डियों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है. हड्डियों को बुढ़ापे तक मजबूत रखने के लिए कैल्शियम के साथ-साथ विटामिन D, मैग्नीशियम और विटामिन K से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना भी जरूरी है. कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन D जरूरी होता है. इसके बिना आपका शरीर कैल्शियम का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है. इसलिए आपको इसका सेवन भी जरूर करना चाहिए.

यहां कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जो कैल्शियम के अलावा कई और विटामिन्स व मिनरल्स से भी भरपूर होते हैं और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

1-कैल्शियम के लिए आपको रोजाना दूध, दही, पनीर जैसे डेयरी प्रॉडक्ट्स का सेवन करना चाहिए.

2-कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, केल (Kale), और ब्रोकली भी शामिल है.

3-तिल के बीज, चिया सीड्स, और अलसी के बीज भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स होते हैं.

4-बादाम और अखरोट का सेवन भी कैल्शियम और बाकी विटामिन्स से भरपूर होता है.

5-वहीं, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्त्रोत धूप है. इसलिए रोजाना 20-30 मिनट धूप में जरूर रहें.

6-इसके अलावा विटामिन D से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें. फैटी फिश में सैल्मन , सार्डिन, टूना और मैकेरल जैसी मछलियां काफी अच्छी होती हैं.

7-विटामिन डी के सबसे अच्छे सोर्से में अंडे की जर्दी भी शामिल है जिसका रोजाना सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

8-फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ यानी जिनमें अलग से विटामिन डी मिलाया जाता है. इसके लिए आप प्लांट-बेस्ड मिल्क (जैसे सोया मिल्क), दही, और अनाज का सेवन कर सकते हैं.

9-कैल्शियम को हड्डियों से बांधने के लिए विटामिन K भी बेहद जरूरी होता है जिससे वो मजबूत बनती हैं. विटामिन के हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे केल और ब्रोकली में पाया जाता है.

10-इसके अलावा कैल्शियम को सक्रिय करने में मैग्नीशियम का भी रोल होता है. यह आपको हरी पत्तेदार सब्जियों, मेवों (बादाम, अखरोट) और बीजों के जरिए हासिल हो सकता है.

