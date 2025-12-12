धुरंधर में कैसे आए अक्षय खन्ना के घने बाल? कैमरा भी नहीं पकड़ पाया, ये है उनका सीक्रेट!

बॉलीवुड मूवी 'धुरंधर' के एक्टर्स रणवीर सिंह, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त के बीच अक्षय खन्ना ने सारी लाइमलाइट चुरा ली है. लोग अक्षय खन्ना के लुक और स्वैग की भी काफी तारीफ कर रहे हैं. दर्शकों ने अक्षय खन्ना के चौंकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन में एक और बात नोटिस की है और वो है उनका हेयरस्टाइल. बाल्ड लुक में नजर आने वाले अक्षय खन्ना धुरंधर फिल्म में नई हेयरस्टाइल फ्लॉन्ट कर रहे हैं.

अक्षय खन्ना उन कुछ एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने बाल झड़ने की समस्या को खुद स्वीकार किया है. उन्होंने इंटरव्यू में बताया था, "मैंने बहुत जल्दी बाल खोने शुरू कर दिए थे. जब मैं 20 साल का था तब से ही मेरे बाल तेजी से झड़ने लगे थे."

'मिड डे' को दिए इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने कहा था, "इतनी कम उम्र में बाल खोने का एहसास वैसा ही था जैसे कोई पियायो बजाने वाला अपनी अंगुलिया खो दे. जब तक आप इसे स्वीकार नहीं कर लेते तब तक ये आपको परेशान करते रहता है."

शारीरिक बदलाव कैसे आपके पेशे पर असर डालते हैं, इसे समझाते हुए अक्षय खन्ना ने कहा था, आप क्रिकेटर या फुटबॉलर या फिर एक स्पोर्ट्सपर्सन हों और आपको पता चले कि घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी तो जाहिर है कि आपका दिल टूटेगा, आप अपने करियर के एक-दो साल तक गंवा सकते हैं, एक एक्टर के तौर पर आप कैसे दिखते हैं, यह बहुत अहमियत रखता है."

नेचुरल हेयरलाइन वाला हेयर पैच

धुरंधर में अक्षय खन्ना का हेयरस्टाइल बहुत स्मूद, घना और नैचुरल ट्रांज़िशन वाला दिखता है. फिल्म में उनका लुक देखकर यह बताया जा रहा है कि उन्होंने हाई-डेंसिटी लेस फ्रंट हेयर सिस्टम या स्किन-बेस हेयर पैच में से कोई प्रीमियम ऑप्शन इस्तेमाल किया होगा जिसने उनकी हेयरलाइन को बहुत नेचुरल दिखाया है. इस हेयर पैच की कई खासियत होती हैं.

फ्रंट हेयरलाइन साफ और नेचुरल दिखती है: इस तरह की हेयर विग में लेस-फ्रंट सिस्टम इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है. लेस स्कैल्प से ब्लेंड हो जाता है और कैमरे में लाइन्स दिखाई नहीं देतीं जो बिल्कुल नेचुरल दिखती हैं.

टेंपल और साइड लाइन्स बहुत रियल दिखती हैं: स्किन-बेस (0.03–0.05 mm) या सुपर-स्लिम पॉलीबेस पैच में हेयर कर्ल और डेंसिटी बिल्कुल इंसान के असली बालों की तरह लगते हैं और कोई पास से भी असली बाल और हेयर विग में अंतर नहीं कर पाता.

कैमरे में कोई ग्लेयर या रिफ्लेक्शन नहीं दिखता: जब आप किसी फिल्म में किसी एक्टर के बाल देखते हैं और उसमें किसी भी तरह की चमक, रिफ्लेक्शन या नकलीपन नहीं दिखता, तो इसका मतलब है कि अगर उन्होंने हेयर पैच लगाया है, तो वह बहुत हाई-क्वालिटी वाला पैच है. जैसे कि स्विस लेस फ्रंट, अल्ट्रा थिन पॉली हेयर सिस्टम, हाइब्रिड लेस + पॉली सिस्टम वाला हेयर पैच या विग.

स्विस लेस फ्रंट (Swiss Lace Front)

ये सबसे नैचुरल हेयरलाइन वाली विग होती है और यह काफी बारीक जाली जैसी होती है. यह स्कैल्प में पूरी तरह मिल जाती है इसलिए हेयरलाइन बिल्कुल असली जैसी दिखती है.

अल्ट्रा थिन पॉली हेयर सिस्टम (Ultra Thin Poly Hair System)

ये विग या पैच बिल्कुल असली स्किन जैसी, बहुत पतली और ट्रांसपेरेंट होती है. कैमरे की लाइट में भी ये बिल्कुल नहीं चमकती इसलिए नकली नहीं लगती.

हाइब्रिड लेस + पॉली सिस्टम (Hybrid Lace + Poly System)

ये स्विस लेस फ्रंट और अल्ट्रा थिन पॉली हेयर सिस्टम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. इसमें आगे नेचुरल हेयरलाइन के लिए लेस लगाते हैं और पीछे मजबूती और ग्रिप के लिए पॉली सिस्टम का यूज करते हैं. यानी इसमें कंफर्ट, नैचुरल लुक, मजबूती तीनों मिलते हैं.

---- समाप्त ----