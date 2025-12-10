scorecardresearch
 
सर्दियों में नहीं पड़ेंगे बीमार! रोज पिएं ये 2 पावरफुल सूप, सेहत को मिलेगी डबल प्रोटेक्शन

सर्दियों में रोजाना इन 2 खास सूप्स को पाने से शरीर गर्म और स्वस्थ रहता है, साथ ही बीमारियों से बचाव होता है. सूप बनाना आसान है और इसे पूरे परिवार के लिए सुबह और शाम पिया जा सकता है.

सर्दियों में सूप पीना सेहत के लिए अच्छा होता है. (PHOTO:ITG)
Winter Special Soup:सर्दियों में शरीर को पोषण और इम्यूनिटी की खास जरूरत होती है. ठंड के मौसम में कई बार हम आसानी से बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है. ठंड के साथ-साथ प्रदूषण की वजह से लोगों में जुकाम और खांसी की समस्या ज्यादा हो रही है, खासतौर पर बच्चों को वायरल फीवर और खांसी जल्दी अपनी चपेट में लेती है. ऐसे में बच्चों की डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो बीमारियों से दूर रहें. 

सर्दियों में शरीर को गर्म और हेल्दी बनाए रखने के लिए नॉर्मल खाने के साथ सूप को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. गर्मागरम सूप पीने से एक तो ठंड कम लगती है और में घर पर बनने वाले हेल्दी सूप्स हमारी सेहत को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं.

सर्दियों में फल और सब्जियां काफी सारी मिलती हैं और ऐसे में आप सर्दी में खासतौर पर पालक और गाजर-चुकंदर का सूप पिएं. यह दोनों ही सूप टेस्टी होने के साथ-साथ पौष्टिक भी होते हैं, इन्हें पीने से कई सारे विटामिन और मिनरल्स शरीर को मिल जाते हैं. 

पालक सूप

पालक में विटामिन A, C और K भरपूर मात्रा में होता है, इसमें आयरन और फाइबर भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं. जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और रोजाना एक कटोरी पालक सूप पीने से शरीर में खून की कमी नहीं होती और ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है. यह सूप डाइजेशन को भी दुरुस्त रखता है और पेट की गर्मी बनाए रखता है, जो सर्दियों में बहुत जरूरी है.

गाजर-चुकंदर सूप

गाजर और चुकंदर दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं.  गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, जो आंखों और स्किन के लिए फायदेमंद है. आयरन और फोलेट से भरपूर चुकंदर खून बढ़ाने और शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है. इस सूप को पीने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है और फ्लू या सर्दी-खांसी का खतरा कम हो जाता है. 

दोनों सूप को कैसे बनाएं

इन दोनों ही सूप को बनाना भी बहुत आसान है और इसे आप सुबह और शाम दोनों समय बच्चों के साथ पूरे परिवार को पिला सकते हैं. 

  • पालक सूप बनाने के लिए पालक को हल्का उबालकर मिक्सी में पीस लें और हल्का मसाला डालकर गर्मागर्म पिएं. 
  • गाजर-चुकंदर सूप के लिए गाजर और चुकंदर को उबालकर ब्लेंड करें, थोड़ा नमक और काली मिर्च डालकर इसे हल्का उबालकर पिएं.

इसलिए इस सर्दी, अपने दिन की शुरुआत पालक सूप या गाजर-चुकंदर सूप से करें. यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद है. रोजाना इन सूप्स का सेवन करने से आप बीमारियों से दूर रहेंगे और शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

सलाह: हालांकि कुछ भी पीने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें.अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जी से एलर्जी हो तो आप इनसे परहेज करें.
 

