Chia seeds for hair: घने-काले और चमकदार बाल पाएं...बस चिया सीड्स के साथ इस्तेमाल करें ये चीजें

बालों को घना, मजबूत और चमकदार बनाने के लिए लोग ना जाने कौन-कौन से तरीके अपनाते हैं. इनमें से कुछ प्रोडक्ट काफी महंगे होते हैं तो कुछ में काफी मात्रा में केमिकल्स मिले होते हैं. लेकिन कुछ नेचुरल चीजें भी हैं जिन्हें यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो आपके बाल प्राकृतिक रूप से घने और स्वस्थ हो सकते हैं. आप सभी चिया सीड्स के बारे में तो जानते ही होंगे जो ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, एंटीऑक्सिडेंट्स, आयरन और जिंक से भरपूर होते हैं. ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. यदि आप चिया सीड्स के साथ कुछ चीजें मिलाकर उपयोग करते हैं तो आपको बालों को घना करने में मदद मिल सकती है क्योंकि ये बाल जड़ों को पोषण देते हैं और टूटने तथा गिरने की समस्या को कम करते हैं.
चिया सीड्स और नारियल तेल
चिया सीड्स और नारियल तेल को लगाना बालों की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ा सकता है. दरअसल, नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड, चिया सीड्स के पोषक तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जिससे यह रूखे और डैमेज बालों के लिए एक बेहतरीन पोषण देने वाला मिश्रण बन जाता है. ये बालों को अंदर से मजबूत बनाता है जिससे उनकी नेचुरल चमक लौट आती है.
चिया सीड्स और एलोवेरा जेल
जब एलोवेरा को चिया सीड्स के साथ मिलाया जाता है तो यह काफी अच्छा मॉइस्चराइजर बन जाता है. एलोवेरा बालों के रोमछिद्रों को मजबूत करने और नए बालों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है. ये जेल को यदि बालों में लगाया जाए तो बालों को जड़ों से पोषण मिलता है.
चिया सीड्स और दही
दही और चिया सीड्स को कॉम्बिनेशन लैक्टिक एसिड, प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है जो स्कैल्प क्लीनिंग करता है और जड़ों को मजबूत करता है. दही में चिया सीड्स मिलाने से यह एक प्राकृतिक कंडीशनर बन जाता है जो बालों की चमक बढ़ाता है.
चिया सीड्स और आंवला
आंवला को हमेशा से ही बालों की हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो जड़ों को मज़बूत बनाता है और बालों को झड़ने से बचाता है. यह स्कैल्प की हेल्थ में सुधार करता है. चिया सीड्स के साथ इसे मिलाने पर कोलेजन निर्माण में मदद मिलती है जो बालों को घना और चमकदार बनाता है.
टिप:
इन चीजों का प्रयोग करने के साथ-साथ आपको अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल भी सही रखनी होगी. पॉल्यूशन, धूल, स्ट्रेस, जेनेटिक्स आदि भी बाल झड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं. यदि आपको भी इनमें से कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.