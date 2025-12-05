Spinach Health Benefits: लिवर से लेकर डाइजेशन तक के लिए वरदान है पालक, आचार्य बालकृष्ण से जानें इसे खाने के फायदे

पोषक तत्वों से भरपूर पालक हमारी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें विटामिन A, C, K के साथ-साथ मैग्नीशियम, आयरन और मैंगनीज जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. हमारे आयुर्वेद में भी पालक खाने के कई फायदे बताए गए हैं.

आयुर्वेद एक्सपर्ट आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में अपनी एक पोस्ट में रोजाना पालक खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है. उनका कहना है कि पालक की सब्जी खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है. इसे रोजाना खाने से डाइजेशन बेहतर होता है, सीने में जलन की समस्या कम होती है और यह लिवर फैट को भी घटाने में मदद करता है.

पालक खाने से होने वाले अन्य फायदे

पालक में ल्यूटिन और जीएक्सैंथिन नाम के कंपाउंड होते हैं जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इससे मोतियाबिंद और बढ़ती उम्र में होने वाली आंखों की बीमारी का खतरा कम होता है.

पालक में मौजूद विटामिन और खनिज इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करता है. यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है जिससे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

पालक में नेचुरल नाइट्रेट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करते हैं. इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है.

पालक विटामिन K का बहुत अच्छा सोर्स है जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव करता है.

पालक में मौजूद विटामिन A और C स्किन को हेल्दी रखते हैं और कोलेजन बनाने में मदद करते हैं. इससे स्किन ग्लो करती है और बाल भी मजबूत होते हैं.

पालक को अपनी डाइट में कैसे शामिल करें

आप पालक को सब्जी के तौर पर खा सकते हैं या इसे स्मूदी, पराठे, सूप, या सलाद में डालकर डाइट में शामिल कर सकते हैं. वैसे तो पालक काफी हेल्दी है लेकिन जिन लोगों को किसी भी तरह की हेल्थ इश्यू है उन्हें इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

