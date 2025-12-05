scorecardresearch
 
अंडे से अधिक प्रोटीन देने वाली 5 हरी सब्जियां, डाइट में जरूर करें शामिल

अंडा प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है लेकिन कुछ हरी सब्जियां जैसे पालक, ड्रमस्टिक, ब्रोकली, मशरूम और मटर भी प्रोटीन से भरपूर होती हैं. इनमें कितना प्रोटीन होता है, इस बारे में जानेंगे.

हरी सब्जियों में भी प्रोटीन होता है. (Photo: Pixels)
अंडे को मुख्यत: प्रोटीन का मुख्य सोर्स कहा जाता है जिसकी 1 सर्विंग (1 अंडे) से करीब 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है. हालांकि लोग शाकाहारी चीजों को प्रोटीन का सोर्स नहीं मानते लेकिन कुछ हरी सब्जियां ऐसी भी हैं जो अंडे से अधिक प्रोटीन दे सकती हैं. साथ ही साथ ये सब्जियां मैक्रोन्यूट्रिएंट से भी भरपूर होती हैं. डाइट में शामिल करने पर प्रोटीन से भरपूर कई सब्जियां आपके रोजाना के प्रोटीन इंटेक को बढ़ा सकती हैं जिससे कई फायदे आपको मिल सकते हैं. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हरी सब्जियां से प्रोटीन लेना चाहते हैं तो नीचे बताई हुई 5 सब्जियां में से अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं.

पालक (Spinach)

पालक न्यूट्रिएंट्स का पावरहाउस है और काफी कम लोगों को पता होगा ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है. एक कप पके हुए पालक में लगभग 5.4 ग्राम प्रोटीन होता है लेकिन जब प्रति 100 ग्राम मापा जाता है तो इसमें लगभग 2.9 ग्राम प्रोटीन होता है. पालक पकने पर काफी सिकुड़ जाता है इसलिए आप आसानी से इसकी कई सर्विंग खा सकते हैं, जिससे यह प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स बन जाता है.

ड्रमस्टिक (Drumsticks)

ड्रमस्टिक को लोग अलग-अलग नामों से डानते हैं. इसके पेड़ के पत्ते और फली प्रोटीन से भरपूर होते हैं. 100 ग्राम मोरिंगा के पेड़ के पत्तों में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन होता है जो उन्हें सबसे अच्छे प्लांट-बेस्ड प्रोटीन सोर्स में से एक बनाता है. इनका इस्तेमाल आमतौर पर साउथ इंडियन सांभर, करी और स्टर-फ्राई में किया जाता है.

ब्रोकली (Broccoli)

ब्रोकली में फाइबर और विटामिन कंटेंट काफी अधिक होता है लेकिन यह एक अंडररेटेड प्रोटीन सोर्स भी है. 100 ग्राम ब्रोकली में करीब 2.8 ग्राम प्रोटीन होता है. एक कप कटी हुई या पकी ब्रोकली में लगभग 5.7 ग्राम प्रोटीन होता है जो लगभग एक अंडे के बराबर है. इसके अलावा ब्रोकली में एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट और पोटैशियम भी भरपूर मात्रा होता है.

मशरूम (Mushrooms)

सफेद बटन मशरूम प्रोटीन बहुत अधिक होता है. कच्चे मशरूम में प्रति 100 ग्राम लगभग 3.1 ग्राम प्रोटीन होता है और एक कप पके हुए मशरूम में लगभग 5-7 ग्राम प्रोटीन हो सकता है क्योंकि पकाने के बाद मशरूम में से पानी निकल जाता है.

मटर (Peas)

मटर सबसे अच्छे प्लांट-बेस्ड प्रोटीन सोर्स में से एक है. एक कप पकी हुई मटर में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है जो एक अंडे से काफी अधिक है. हर 100 ग्राम मटर में लगभग 5 ग्राम प्रोटीन होता है. प्रोटीन के अलावा, मटर में फाइबर, विटामिन K और फोलेट भरपूर मात्रा में होता है.

