बाल-बाल बचीं पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू! ट्रांसपेरेंट ड्रेस में बिगड़ा बैलेंस, बोलीं- 'मुद्दा गिरने का नहीं है...'

मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली हरनाज कौर संधू अक्सर ही सुर्खियों में छाई रहती हैं. ब्यूटी विद ब्रेन का शानदार कॉम्बिनेशन हरनाज जहां जाती हैं, वहां लाइमलाइट लूटने से चुकती नहीं है. एक बार फिर वो चर्चाओं में बनी हुई हैं, एक बार फिर अपने लाजवाब फैशनसेंस से उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. हाल ही में हरनाज मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 के लिए वियतनाम गई थीं, जहां वो लगातार दूसरे साल जूरी का हिस्सा बनीं. मगर इस दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा होने से बचा गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस हादसे के चलते पूर्व मिस यूनिवर्स एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं, जिस पर उनका रिएक्शन भी सामने आया है.

बाल-बाल गिरने से बचीं हरनाज

वियतनाम में मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 के स्टेज पर एंट्री मारते हुए हरनाज कौर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो जैसे वो स्टेज पर फिसलते-फिसलते बचती दिख रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे वो स्टेज पर एंट्री मारती हैं कि उनका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है कि खुद को संभाल लेती है. उसके बाद वो पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर कैटवॉक करती हैं. हरनाज का स्टेज पर बैलेंस बिगड़ने का वीडियो इंटरनेट पर लोग खूब देख रहे हैं और उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं.

वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 71वां मिस यूनिवर्स के दौरान भी हरनाज का पैर स्टेज पर स्लिप हो गया था, उस समय भी उन्होंने खुद को संभाल लिया था. उस समय भी उनकी खूब तारीफ हुई थी.

हरनाज संधू का आया रिएक्शन

हरनाज संधू ने इंस्टाग्राम पर इवेंट का वीडियो शेयर किया है उसके साथ ही उन्होंने बताया कि इवेंट के समय वह फिसलते-फिसलते बच गई थीं, लेकिन उन्होंने हालात को पूरे आत्मविश्वास के साथ संभाल लिया. उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन की पूर्व प्रेसिडेंट पाउला शुगार्ट का एक फेमस कोट लिखा, 'मुद्दा गिरने का नहीं है, बल्कि यह है कि आप कैसे उठते हैं' हरनाज के इस पोस्ट से एक बात साबित हो गई मु्श्किल मायने नहीं रखती है, वो ज्यादा मायने रखना है कि आप उस मुश्किल का सामना कैसे करते हैं.

ट्रांसपेरेंट इवनिंग गाउन पहन गिराईं बिजलियां

वियतनाम में आयोजित मिस कॉस्मो इंटरनेशनल 2025 में हरनाज जूरी मेंबर के तौर पर शामिल हुई थीं. इस खास मौके पर उन्होंने गोल्डन और ऑरेंज शेड्स वाला खूबसूरत गाउन पहना था, जिसमें वह बेहद शानदार लग रही थीं. इस ट्रांसपेरेंट गाउन में हरनाज बेहद खूबसूरत लग रही थीं और उनके फिगर पर एकदम परफेक्ट भी लग रहा था.

गाउन में हॉल्टर नेकलाइन थी, जिसमें डीप प्लंज कट था, शीर फैब्रिक से बनी स्कर्ट पर सोने और नारंगी रंग के सीक्वेंस की लेयर थी. बॉडी फिटिंग गाउन में हरनाज का फिगर अच्छे से फ्लॉन्ट हो रहा है और सोशल मीडिया पर लोग उनके इस लुक की खूब तारीफ कर रहे हैं.

