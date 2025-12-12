scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'48 घंटे के भीतर एक्शन लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स', गावस्कर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनकी शिकायतों पर 48 घंटे के भीतर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं.

Advertisement
X
सुनील गावस्कर की याचिका पर 22 दिसंबर को अगली सुनवाई (Photo: ITG)
सुनील गावस्कर की याचिका पर 22 दिसंबर को अगली सुनवाई (Photo: ITG)

भारतीय क्रिकेट लीजेंड सुनील गावस्कर की पर्सनैलिटी राइट्स का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है. पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सुनील गावस्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह निर्देश दिया है कि उनकी शिकायत पर 48 घंटे के भीतर एक्शन लें.

इस मामले में अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी. सुनील गावस्कर पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित करने की मांग करते हुए कोर्ट जाने वाले पहले भारतीय क्रिक्रेटर हैं. पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह गुहार लगाई है कि उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

उन्होंने यह दलील भी दी है कि डीपफेक और एआई जनित कंटेंट के युग में प्रचार और व्यक्तित्व से संबंधित उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण है. सुनील गावस्कर की याचिका पर जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल बेंच सुनवाई कर रही है. जस्टिस अरोड़ा की एकल बेंच ने लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के वकीलों को यह भी निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूआरएल दें.

सम्बंधित ख़बरें

Anna University Sexual Harassment Case
विश्वविद्यालय में छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला, आरोपी को दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत 
Representational Image
नाराज पत्नी ने दी है दहेज और घरेलू हिंसा केस में फंसाने की धमकी? जानें- कानूनी बचाव 
दिल्ली दंगों के दौरान हुई हत्या के मामले में 5 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने 2 को किया बरी 
दोषी पहले ही 9 माह से ज्यादा की सजा काट चुका है
शराब की खातिर किया था रिश्तेदार पर जानलेवा हमला, कोर्ट ने सुनाई 9 महीने कैद की सजा 
कातिल ने लड़की की लाश के टुकड़े-टुकड़े कर दिए थे
18 साल पहले बेरहमी से कत्ल कर दी गई थी 13 साल की बेटी, अब अदालत ने परिवार को सौंपा कंकाल 

यह भी पढ़ें: हत्या के बाद पड़ोसी का खून पीते मिली थी महिला, कोर्ट ने सुनाई 50 साल की सजा

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सुनील गावस्कर की ओर से दी जाने वाली शिकायत पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. यह मामला बगैर अनुमति नाम के व्यावसायिक इस्तेमाल का है. पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उनकी बिना अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल ना हो.

यह भी पढ़ें: BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे की बढ़ीं मुश्किलें, 2008 हिंसा मामले अब कोर्ट के लगाने होंगे चक्कर

अब इस मुद्दे पर 22 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी माना कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के वाणिज्यिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है. खासकर तब, जब डिजिटल युग में इसका दुरुपयोग हो रहा है. कोर्ट ने इसे पहचान के दुरुपयोग से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement