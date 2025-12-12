कर्नाटक कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन... DK शिवकुमार ने 50 विधायकों के साथ किया डिनर, बढ़ी सियासी सरगर्मी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा AHINDA विधायकों के डिनर के एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DKS) ने बेलगावी के बाहरी इलाके में 50 से ज्यादा विधायकों के साथ एक समानांतर डिनर मीटिंग आयोजित की. इस आयोजन को राजनीतिक गलियारों में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने कांग्रेस की आंतरिक गतिशीलता में नया मोड़ ला दिया है.

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा फिरोज सेठ के आवास पर AHINDA विधायकों का डिनर आयोजित करने के एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने करीबी सहयोगियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ एक समानांतर डिनर मीटिंग बुलाई.

यह मीटिंग बेलगावी के बाहरी इलाके में एक फार्महाउस पर हुई. इस बैठक ने चल रहे विधानसभा सत्र के बीच गहन राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज

सूत्रों के मुताबिक, 50 से ज्यादा विधायकों (जिनमें पांच मंत्री शामिल थे) ने डिनर में हिस्सा लिया. जल्द ही कांग्रेस आलाकमान द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए जाने की उम्मीद है. ऐसे में डीकेएस के इस आयोजन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. यह आयोजन मुख्यमंत्री खेमे द्वारा किए गए आउटरीच (पहुंच) का एक जवाबी कदम भी माना जा रहा है.

सिद्धारमैया के बेटे की टिप्पणी और नाराजगी

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह कदम मुख्यमंत्री खेमे के आउटरीच के जवाब में है. हाल ही में यतीन्द्र सिद्दारमैया ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. इस टिप्पणी से कथित तौर पर डीके शिवकुमार गुट नाराज हो गया था. इन घटनाक्रमों ने कर्नाटक में कांग्रेस की आंतरिक शक्ति गतिशीलता में एक नई परत जोड़ दी है.

दिल्ली की बैठक से पहले की रणनीति

सूत्रों से संकेत मिलता है कि शिवकुमार ने 19 दिसंबर के बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में होने वाली उच्च-स्तरीय चर्चाओं से पहले अपने वफादारों के साथ रणनीति बनाने के लिए इस बैठक का उपयोग किया होगा. लगातार हो रही ये डिनर मीटिंग्स और उनके द्वारा दिए जा रहे संकेतों ने कर्नाटक कांग्रेस के अंदर की शक्ति गतिशीलता को और भी रहस्यमय बना दिया है.

