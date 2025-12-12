scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन... DK शिवकुमार ने 50 विधायकों के साथ किया डिनर, बढ़ी सियासी सरगर्मी

सिद्धारमैया के AHINDA डिनर के अगले दिन DK शिवकुमार ने 50 से ज्यादा विधायकों के साथ डिनर आयोजित किया, जिसे शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है. दोनों खेमों की सक्रियता से कर्नाटक कांग्रेस में नई अंदरूनी खींचतान और रणनीतिक हलचल तेज हो गई है.

Advertisement
X
कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच नहीं कम हो रही तनातनी (File Photo: PTI)
कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच नहीं कम हो रही तनातनी (File Photo: PTI)

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा AHINDA विधायकों के डिनर के एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DKS) ने बेलगावी के बाहरी इलाके में 50 से ज्यादा विधायकों के साथ एक समानांतर डिनर मीटिंग आयोजित की. इस आयोजन को राजनीतिक गलियारों में शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने कांग्रेस की आंतरिक गतिशीलता में नया मोड़ ला दिया है.

मुख्यमंत्री सिद्दारमैया द्वारा फिरोज सेठ के आवास पर AHINDA विधायकों का डिनर आयोजित करने के एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपने करीबी सहयोगियों और 50 से ज्यादा विधायकों के साथ एक समानांतर डिनर मीटिंग बुलाई. 

यह मीटिंग बेलगावी के बाहरी इलाके में एक फार्महाउस पर हुई. इस बैठक ने चल रहे विधानसभा सत्र के बीच गहन राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज...

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka Congress MLA Raju Kage
'मरते दम तक लड़ता रहूंगा', कांग्रेस विधायक ने फिर उठाई उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य की मांग 
digvijay singh sachin pilot
कांग्रेस नेतृत्व को राज्यों में 'पावर शेयरिंग' का दिग्विजय-फॉर्मूला पसंद क्यों नहीं आता? 
कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ हेट स्पीच के खिलाफ बिल
हेट स्पीच पर 10 साल तक की जेल... कर्नाटक के बिल में क्या-क्या है खास? 
Renukaswamy’s burial site
चित्तदुर्गा में रेणुका स्वामी की कब्र क्षतिग्रस्त, टूटा मिला बोर्ड, एक्टर दर्शन मामले में नया मोड़ 
CSR
2024 में CSR फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र को, कई छोटे राज्यों को मिला बेहद कम शेयर 

सूत्रों के मुताबिक, 50 से ज्यादा विधायकों (जिनमें पांच मंत्री शामिल थे) ने डिनर में हिस्सा लिया. जल्द ही कांग्रेस आलाकमान द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाए जाने की उम्मीद है. ऐसे में डीकेएस के इस आयोजन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है. यह आयोजन मुख्यमंत्री खेमे द्वारा किए गए आउटरीच (पहुंच) का एक जवाबी कदम भी माना जा रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मरते दम तक लड़ता रहूंगा', कांग्रेस विधायक ने फिर उठाई उत्तर कर्नाटक के लिए अलग राज्य की मांग

सिद्धारमैया के बेटे की टिप्पणी और नाराजगी...

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि यह कदम मुख्यमंत्री खेमे के आउटरीच के जवाब में है. हाल ही में यतीन्द्र सिद्दारमैया ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. इस टिप्पणी से कथित तौर पर डीके शिवकुमार गुट नाराज हो गया था. इन घटनाक्रमों ने कर्नाटक में कांग्रेस की आंतरिक शक्ति गतिशीलता में एक नई परत जोड़ दी है.

यह भी पढ़ें: कुछ घंटे बाद ही कर्नाटक HC ने हटाई पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर लगी रोक, वापस लिया अपना आदेश

दिल्ली की बैठक से पहले की रणनीति

सूत्रों से संकेत मिलता है कि शिवकुमार ने 19 दिसंबर के बाद सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में होने वाली उच्च-स्तरीय चर्चाओं से पहले अपने वफादारों के साथ रणनीति बनाने के लिए इस बैठक का उपयोग किया होगा. लगातार हो रही ये डिनर मीटिंग्स और उनके द्वारा दिए जा रहे संकेतों ने कर्नाटक कांग्रेस के अंदर की शक्ति गतिशीलता को और भी रहस्यमय बना दिया है.

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने ‘मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी’ पर लगाई रोक! कर्नाटक सरकार ने सालभर में 12 छुट्टियों की दी थी मंजूरी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    IPL
    T20 World Cup 2026
    Advertisement