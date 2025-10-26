scorecardresearch
 

दिल्ली: साले ने जीजा और भांजे पर चाकू से किया हमला, तीनों की हालत गंभीर

दिल्ली में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों पर साले ने चाकू से हमला कर दिया. जिससे तीनों घायल हो गए. तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घरेलू विवाद में साले ने जीजा और भांजों पर किया हमला. (Photo: Representational )
दिल्ली के अलीपुर में शनिवार को एक व्यक्ति और उसके परिवार के दो सदस्य पर साले ने चाकू से हमला कर दिया. जिससे तीनों घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पीड़ितों की पहचान फरियाद (62) और उनके बेटों साबिर (40) व इमरान (36) के रूप में हुई है.

तीनों का अस्पताल में चल रहा है इलाज

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हमला इमरान और उसकी पत्नी नगमा के बीच घरेलू विवाद के बाद हुआ. पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने कहा कि दंपति के बीच लगभग एक महीने से अनबन चल रही थी, जिसके बाद नगमा अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर अपने मायके चली गई.

हाल ही में इमरान अपनी बेटी नगमा को घर से वापस ले आया. जिससे दोनों परिवारों के बीच फिर से तनाव पैदा हो गया. शनिवार को नगमा कुछ रिश्तेदारों के साथ इमरान के घर आई. जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई. डीसीपी ने बताया कि इस झगड़े के दौरान नगमा के चचेरे भाई अब्दुल रहमान और अन्य लोगों ने इमरान, उसके पिता फरियाद व उसके भाई साबिर पर चाकू से हमला कर दिया. 

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने बताया कि उन्हें शाम को एक पीड़ित का फोन आया. जिसने कहा, "मेरे पेट में चाकू मार दिया है." जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक वे पहुंचे, घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका था.

साबिर और फरियाद को नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जबकि इमरान को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फरियाद के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. डीसीपी स्वामी ने कहा, "घायलों की हालत स्थिर है. आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं."

---- समाप्त ----
