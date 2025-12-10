'अब तो सेलिब्रिटी फील आ रही है...' विदाई का वीडियो वायरल होने पर Thar वाली दुल्हन भावनी ने क्या कहा

पंजाब के लुधियाना की दुल्हन भावनी तलवार वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. उनकी विदाई का वो अनोखा पल, जब वे भारी लहंगा और गहनों के बावजूद खुद थार चलाकर ससुराल रवाना हुईं. वीडियो अब वायरल हो चुका है. जहां आमतौर पर दुल्हनें विदाई के वक्त भावुक होकर परंपरागत डोली में बैठती हैं, वहीं भावनी ने ड्राइवर सीट संभालकर लोगों को चौंका दिया.

आजतक से बातचीत में भावनी ने बताया कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि यह उनका पहले से सोचा हुआ प्लान था. बस किसी को इसकी भनक नहीं थी. भावनी के मुताबिक, वे शुरू से ही थार लवर रही हैं. उनका कहना है कि ये आइडिया मेरा ही था. मैं पैलेस ऑफ जल से लेकर अपने घर तक थार चलाकर आई थी.

फिर उसी गाड़ी में डोली लेकर चिराग के घर पहुंची. हमने सभी रिचुअल्स फॉलो किए. बस अपने ड्रीम को भी पूरा कर लिया. भावनी ने बताया कि उन्होंने शादी के तुरंत बाद चुपके से गाड़ी की चाबी मांगी और किसी को अंदाजा भी नहीं होने दिया कि वे खुद स्टेयरिंग संभालने वाली हैं.

दूल्हे चिराग वर्मा ने हंसते हुए कहा कि भावनी ने मुझे भी नहीं बताया था. डर भी लग रहा था… रास्ते भर राम-राम करता रहा. लेकिन मना भी क्या करता- उसकी खुशी जो थी. चिराग के मुताबिक, शादी से पहले वे भावनी की ड्राइविंग देख चुके थे, इसलिए भरोसा था कि वह संभाल लेंगी.

भावनी ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर अपना प्लान किसी से साझा नहीं किया. अगर मैंने पहले बताया होता तो सब मना कर देते... लहंगा भारी है, ज्वेलरी भारी है, कैसे चलाओगी. इसलिए चुप रही. विदाई के समय जैसे ही भावनी ड्राइवर सीट पर बैठीं, घरवालों को तब पता चला कि वह क्या करने वाली हैं.

भावनी बताती हैं कि विदाई के वक्त सब इमोशनल थे. मम्मी तो पहले ही निकल चुकी थीं. पापा को थोड़ा पता था, लेकिन उन्हें लगा चिराग साथ है तो सब ठीक रहेगा. इंटरनेट पर वायरल होने के बाद घरवालों ने भी अब इस पल को बेहद खास बताया है. भावनी ने हंसते हुए कहा कि हर सुबह कोई न कोई कॉल आता है कि आपकी बहू फेमस हो गई, आपका बेटा फेमस हो गया. अच्छा लगता है. सच में थोड़ा सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा है.

उन्होंने कहा कि जहां खूब तारीफें मिल रही हैं, वहीं कुछ लोग यह भी लिख रहे हैं कि गाड़ी दहेज की थी या रिचुअल्स फॉलो नहीं किए. इस पर भावनी का जवाब था कि हमने रिचुअल्स का सम्मान भी किया और अपना सपना भी पूरा किया. नेगेटिव कमेंट्स को हम फनी लेते हैं.

भावनी बताती हैं कि बस एक शौक था, जो पूरा कर लिया. थार पहली बार चलायी थी? इस सवाल के जवाब में भावनी ने कहा कि शादी से पहले मैं ड्राइव करती रही हूं, लेकिन चिराग की थार पहली बार चलाई थी. भरोसा था इसलिए हिम्मत की. शादी लव या अरेंज? इसके जवाब में भावनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि Love cum Arrange. वह कहती हैं कि हर लड़की को अपने सपने पूरे करने चाहिए, शादी के बाद भी. अगर मौका मिले तो रिवाजों को निभाते हुए अपनी खुशी भी जीनी चाहिए.

