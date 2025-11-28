scorecardresearch
 
पंजाब के संगरूर में उग्र हुआ रोडवेज कर्मचारियों का प्रोटेस्ट, SHO गंभीर रूप से झुलसे

पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों का प्रदर्शन शुक्रवार को उग्र हो गया. प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की. इस दौरान पंजाब पुलिस के एक अधिकारी भी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए.

PRTC प्रोटेस्ट के दौरान पटियाला में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार (Photo: PTI)

पंजाब के संगरूर में पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (पीआरटीसी) के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को उग्र हो गया. पंजाब रोडवेज की बस की छत पर बैठे प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस ने जब हटाने की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश भी की. इस दौरान पंजाब पुलिस का एक एसएचओ गंभीर रूप से झुलस गया है. 

जानकारी के मुताबिक संगरूर में पंजाब रोडवेज के कर्मचारी रोडवेज बस की छत पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे. बस की छत पर बैठे प्रदर्शनकारी हाथों में पेट्रोल की बोतल भी लिए हुए थे. मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने हड़ताली कर्मचारियों को बस की छत से उतारने की कोशिश शुरू कर दी. पंजाब पुलिस की ओर से हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही प्रदर्शनकारी भड़क गए.

यह भी पढ़ें: पंजाब में जमीन-जायदाद की ‘ईजी रजिस्ट्री’ लागू, CM भगवंत मान बोले- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी सरल

प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की. नीचे मौजूद पंजाब पुलिस के एसएचओ पर भी पेट्रोल के छींटे पड़े और प्रदर्शनकारियों ने जब आग लगाई, एसएचओ पर उसकी चपेट में आ गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आग की लपटों से घिरे धूरी एसएचओ को बचाने की कोशिश में जुट गए. गंभीर रूप से झुलसे एसएचओ को पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

यह भी पढ़ें: पंजाब: मोगा के मेयर को AAP ने पार्टी से निकाला, ड्रग तस्कर को बचाने में बुरे फंसे बलजीत चन्नी

इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों कहना है कि दोषी प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पंजाब रोडवेज के कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन पहले से ही चल रहा था और सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस की तैनाती की गई थी.

(रिपोर्ट- कुलवीर)

