मोगा के मेयर को AAP ने पार्टी से निकाला, ड्रग तस्कर को बचाने में बुरे फंसे बलजीत चन्नी

पंजाब में AAP ने मोगा मेयर बलजीत सिंह चन्नी को ड्रग तस्कर से कथित संबंधों के आरोप में पार्टी से निकाल दिया और मेयर पद से भी हटाया. पार्टी महासचिव हरचंद सिंह बरसात ने कहा कि ड्रग्स, भ्रष्टाचार या किसी भी गलत काम पर AAP की जीरो-टॉलरेंस नीति है.

ड्रग नेटवर्क से कनेक्शन के आरोप में मोगा मेयर बलजीत चन्नी बर्खास्त (Photo: Facebook/@baljitsingh.chani)
ड्रग नेटवर्क से कनेक्शन के आरोप में मोगा मेयर बलजीत चन्नी बर्खास्त (Photo: Facebook/@baljitsingh.chani)

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए मोगा के मेयर बलजीत सिंह चन्नी को पार्टी से बाहर कर दिया है. उन पर आरोप है कि उनका ड्रग तस्करों से संबंध रहा, और इसी वजह से न सिर्फ उनकी पार्टी सदस्यता खत्म की गई, बल्कि मेयर पद भी उनसे ले लिया गया. यानी पार्टी ने उन्हें दोनों जगह से हटा दिया.

AAP पंजाब के महासचिव हरचंद सिंह बरसात ने कहा कि पार्टी की नीति बिल्कुल साफ है - अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स, भ्रष्टाचार या किसी भी गलत काम में शामिल है, तो उसे किसी भी पद पर बने रहने की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि पंजाब और यहां के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है.

महासचिव बरसात ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कई बार साफ कर चुके हैं कि ड्रग नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना बड़ा नेता हो, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. 

पार्टी का कहना है कि उनका लक्ष्य ड्रग तस्करों और उन्हें राजनीतिक सुरक्षा देने वाले पूरे नेटवर्क को खत्म करना है. इसीलिए चन्नी पर की गई यह कार्रवाई एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है.

खबरों में यह भी सामने आया है कि चन्नी पर आरोप था कि उन्होंने एक नशा तस्कर को छुड़ाने में मदद की और इसके बदले पैसे मांगे. इस मामले से जुड़े कुछ वीडियो और तस्वीरें पार्टी नेतृत्व तक पहुंचीं, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई. 

यह भी पढ़ें: पंजाब में जमीन-जायदाद की ‘ईजी रजिस्ट्री’ लागू, CM भगवंत मान बोले- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी सरल

गुरुवार को पहले उनसे मेयर पद से इस्तीफा लिया गया और फिर पार्टी से भी निकाल दिया गया. फोन पर चन्नी ने केवल इस्तीफा देने की बात मानी, लेकिन आरोपों पर चुप्पी साध ली.

पार्टी का कहना है कि पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वह मेयर ही क्यों न हो.

इनपुट: तन्मय सामंत

---- समाप्त ----
