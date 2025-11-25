LIVE: गुरु तेग बहादुर के 350वें शहादत वर्ष का समापन समारोह, शामिल हुए केजरीवाल और मान

पंजाब के आनंदपुर साहिब में मंगलवार को सिख धर्म के नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी के समापन समारोह का आयोजन किया गया. इस ऐतिहासिक अवसर पर पंजाब और देशभर से लोग पहुंचो और श्रद्धा और सम्मान के साथ गुरु साहिब की शिक्षाओं को याद किया.

समारोह में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब जी के ‘भोग’ डाले गए। इस सौभाग्य समय में हाज़िरी लगा कर धन्य महसूस कर रहा हूं."

श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब जी के ‘भोग’ डाले गए | इस सौभाग्य समय में हाज़री लगा कर धन्य महसूस कर रहा हूँ। https://t.co/0K4QjZBvMp — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 25, 2025

अरविंद केजरीवाल ने गुरु साहिब की बलिदान परंपरा, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के संदेश को हमेशा याद रखने की अपील की.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी समारोह में शिरकत की और पौधारोपण किया. उन्होंने एक्स पोस्ट में बताया कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत वर्षगांठ पर बड़े ब्लड डोनेशन कैंप और पौधे लगाने की विशेष मुहिम की शुरुआत की गई है. सीएम भगवंत मान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सेवा का यह अभियान गुरु साहिब की शिक्षाओं से प्रेरित है.

कार्यक्रम के दौरान कीर्तन, अरदास, सामुदायिक सेवा और ऐतिहासिक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें गुरु साहिब के जीवन, दर्शन और शहादत के महत्व को प्रस्तुत किया गया. स्थानीय प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने शांतिपूर्ण और व्यवस्थापूर्ण आयोजन सुनिश्चित किया.

गौरतलब है कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने 1675 में धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे. उनकी शहादत को आज भी साहस, त्याग और मानवता की सर्वोच्च मिसाल माना जाता है. पंजाब सरकार ने इस अवसर को यादगार बनाने के लिए कई सामाजिक, धार्मिक और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना बनाई है.

