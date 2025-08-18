scorecardresearch
 

'सच-झूठ, लड़ाई-झगड़ा...', मनीष सिसोदिया के बयान पर पंजाब में घमासान, AAP ने किया किनारा

मनीष सिसोदिया के बयान से पल्ला झाड़ते हुए पंजाब AAP प्रमुख अमन अरोड़ा ने कहा कि हम पंजाब की जनता के सामने हाथ जोड़कर विकास के एजेंडे के साथ वोट मांगेंगे. चाहे मुख्यमंत्री हों, मेयर हों या मनीष सिसोदिया, सभी पार्टी का हिस्सा हैं, न कि पूरी पार्टी.

आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया. (Photo: X/@AAP)
आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया. (Photo: X/@AAP)

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने हाल ही में पंजाब में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चाहे किसी भी तरह के 'साम, दाम, दंड, भेद, सवाल, जवाब, लड़ाई और झगड़े' का उपयोग करना पड़े, आप करें. उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी की पंजाब ईकाई के प्रमुख अमन अरोड़ा ने प्रतिक्रिया दी है. 

अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि मनीष सिसोदिया का बयान पार्टी की विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता. उन्होंने कहा, 'मैं पार्टी का हिस्सा हूं, पूरी पार्टी नहीं. किसी के व्यक्तिगत बयान को पार्टी की विचारधारा नहीं माना जाना चाहिए. विपक्षी इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं. जहां तक आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार का सवाल है, AAP हमेशा विकास के मुद्दों पर जनता के बीच जाएगी और वोट मांगेगी.' 

मनीष सिसोदिया पूरी पार्टी नहीं हैं: अमन अरोड़ा

मनीष सिसोदिया के बयान से पल्ला झाड़ते हुए पंजाब AAP प्रमुख अमन अरोड़ा ने कहा, 'हम पंजाब की जनता के सामने हाथ जोड़कर विकास के एजेंडे के साथ वोट मांगेंगे. चाहे मुख्यमंत्री हों, मेयर हों या मनीष सिसोदिया, सभी पार्टी का हिस्सा हैं, न कि पूरी पार्टी. जिस वीडियो की बात हो रही है, वह पार्टी की विचारधारा नहीं है. यह न तो पार्टी का विचार है और न ही अरविंद केजरीवाल का. मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनीष सिसोदिया का बयान पार्टी की विचारधारा या सोच को दर्शाता है.'

अरोड़ा ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा इस मामले को अनावश्यक रूप से तूल दिया गया है. मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी भी हैं. दो दिन पहले उन्होंने राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, '2027 का चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच, झूठ, सवाल-जवाब, लड़ाई-झगड़ा, जो करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार हैं? पूरे जोश के साथ?' उनके इस सवाल पर कार्यकर्ताओं ने हां में जवाब दिया, जिस पर सिसोदिया ने कहा, 'बहुत अच्छा'.

बीजेपी ने की सिसोसिया के खिलाफ FIR की मांग

मनीष सिसोदिया के इस बयान की व्यापक आलोचना हुई और भाजपा ने चुनाव आयोग से संपर्क कर सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी. कांग्रेस और शिअद ने भी मनीष सिसोदिया के इस बयान  के लिए AAP को इस बयान के लिए निशाने पर लिया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की पंजाब ईकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा इस दौरान मंच पर मौजूद थे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया था.

