scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तिहाड़ जेल में 'छोटा डॉन' अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस गैंग की नई पटकथा या बड़ा सुरक्षा खतरा?

लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई तिहाड़ जेल पहुंच चुका है. गृह मंत्रालय के विशेष आदेश के बाद अनमोल की मूवमेंट पर एक साल की रोक लगा दी गई है. सवाल उठ रहे हैं कि क्या तिहाड़ से एक बार फिर लॉरेंस गैंग का नेटवर्क सक्रिय होगा या विरोधी गैंग्स के निशाने पर अनमोल रहेगा.

Advertisement
X
लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है और अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखा गया है. (Photo- ITG)
लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है और अनमोल बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखा गया है. (Photo- ITG)

भारत के अंडरवर्ल्ड की सबसे चर्चित बिश्नोई ब्रदर्स की जोड़ी एक बार फिर सुर्खियों में है. बड़ा डॉन लॉरेंस बिश्नोई बीते तीन सालों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, जबकि अब उसका छोटा भाई और उभरता गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई तिहाड़ सेंट्रल जेल पहुंच चुका है. अनमोल की तिहाड़ में एंट्री के साथ ही देश की सबसे हाई-सिक्योरिटी जेल एक बार फिर गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की साजिशों के केंद्र में आती नजर आ रही है.

NIA की रिमांड पूरी होने के बाद गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से बड़ा आदेश जारी किया. BNSS की धारा 303 के तहत अगले एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई को अपनी कस्टडी में नहीं ले सकेगी. यानी अब किसी भी पूछताछ के लिए एजेंसियों को तिहाड़ जेल के भीतर ही जाना होगा. यह वही प्रावधान है जो पहले से लॉरेंस बिश्नोई पर भी लागू है.

यह भी पढ़ें: गृह मंत्रालय का अहम आदेश, 1 साल तक अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में नहीं ले सकेगी पुलिस और एजेंसियां

सम्बंधित ख़बरें

Anmol Bishnoi will be under BNSS Section 303
गृह मंत्रालय का अहम आदेश, 1 साल तक अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में नहीं ले सकेगी पुलिस और एजेंसियां 
Anmol Bishnoi NIA Custody extend
कोर्ट नहीं, NIA मुख्यालय में सुनवाई... गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी 7 दिन बढ़ी 
Three terrorists arrested revealing a terror model
दिल्ली पुलिस ने किया टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 अरेस्ट 
Gangster Anmol Bishnoi
ISI के निशाने पर लॉरेंस का भाई अनमोल... शहजाद टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 3 आतंकी अरेस्ट 
अनमोल बिश्नोई ने सुरक्षा की मांग की है. (File Photo: ITG)
अनमोल बिश्नोई को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा! 

तिहाड़ जेल का नाम पहले ही लॉरेंस बिश्नोई के कारण कुख्यात रहा है. आरोप है कि यहीं से उसने न सिर्फ अपने गैंग बल्कि पूरे सिंडिकेट को कंट्रोल किया. मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश भी जेल से संचालित होने के आरोपों के कारण तिहाड़ लंबे समय तक चर्चा में रहा. ऐसे में अनमोल की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है.

Advertisement

खतरे का एक और पहलू है, गैंग्स के बीच बंटवारा. कभी लॉरेंस बिश्नोई का करीबी रहा गोल्डी बराड़ अब उससे अलग हो चुका है. रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ गैंग और बंबीहा, जग्गू भगवानपुरिया, कौशल, नीरज बवाना जैसे गैंग खुले तौर पर बिश्नोई गैंग के विरोध में खड़े हैं. इन गैंगों के कई सदस्य पहले से तिहाड़ में बंद हैं, जिससे जेल के भीतर टकराव की आशंका और गहरी हो गई है.

यह भी पढ़ें: अनमोल बिश्नोई को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जान का खतरा! मांगी बुलेटप्रूफ गाड़ी

अनमोल बिश्नोई खुद अदालत में यह दावा कर चुका है कि पाकिस्तान के गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है. हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर वीडियो और ऑडियो के जरिए गैंगस्टरों की धमकियों ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर की धमकी भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है.

फिलहाल तिहाड़ जेल प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. सवाल यही है कि क्या अनमोल बिश्नोई तिहाड़ से लॉरेंस गैंग को फिर से मजबूत करेगा, या फिर विरोधी गैंग उसे निशाना बनाकर जेल के भीतर एक नई गैंगवार की पटकथा लिखेंगे. तिहाड़ एक बार फिर अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी लड़ाई का मंच बनता दिख रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement