कबड्डी प्लेयर की हत्या का मास्टरमाइंड, पुलिस को देखते ही चलाईं गोलियां... एनकाउंटर में ढेर हरपिंदर कौन

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है. मोहाली पुलिस ने बुधवार को एक मुठभेड़ में मुख्य आरोपी हरपिंदर सिंह को मार गिराया. पुलिस के अनुसार हरपिंदर सिंह दो दिन पहले कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरिया की हत्या में मुख्य संदिग्ध था.

Aaj Tak और India Today को हरपिंदर सिंह की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी मिली है, जो इस मामले से जुड़ी अहम कड़ी मानी जा रही है. पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पहले हैंडलर Aishdeep Singh को Delhi Airport से गिरफ्तार किया गया. उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने हरपिंदर सिंह की लोकेशन ट्रैक की.

हरपिंदर सिंह की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर

आज मोहाली पुलिस की टीम ने उसे Chandigarh Ambala highway पर घेर लिया. पुलिस के मुताबिक जैसे ही हरपिंदर सिंह को पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग कर दी. इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की. इस मुठभेड़ में हरपिंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

इस दौरान पुलिस के दो जवान भी घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस का कहना है कि दोनों की हालत पर नजर रखी जा रही है. मोहाली पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की जांच में एक बड़ा कदम है.

अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे से गिरफ्तार किया

पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. यह मुठभेड़ उस समय हुई है जब दो दिन पहले ही कबड्डी खिलाड़ी की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी थी. पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी.

