दक्षिण भारत की सियासत पर हावी है परिवारों की जंग, साफ-साफ नजर आ रहीं र‍िश्तों की दरारें

सियासत की चौसर में अक्सर दो अलग-अलग सेनाएं आमने सामने हों, यहां कई बार मोहरे एक दूसरे के ख‍िलाफ भी नजर आते हैं. दक्ष‍िण भारतीय की राजनीति में तो इन दिनों कुछ ऐसा ही असर साफ-साफ दिख रहा है. जहां अपने ही अपनों के ख‍िलाफ खड़े द‍िख रहे हैं. आइए जानते हैं कि इन दिनों कहां कहां किस पार्टी में द‍िख रहीं रिश्तों की दरारें.

From left to right: PMK leader Anbumani Ramadoss, YSRCP's YS Jagan Mohan Reddy and BRS leader K Kavitha. (File photo)